建议手术治疗为主，术后的康复治疗也是很关键的，因为存在的复发和转移几率是很高的，术后残余的癌细胞会不定时的向各部位转移.所以术后要加强巩固以防止它的复发和转移。可以应用抗癌中成药，无论是传统的手术还是放化疗，介入中药治疗，能起到短期减毒增效的作用，远期能抑制癌细胞，控制转移和复发。