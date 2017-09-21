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手术是治疗乳腺癌的方法，所以对于早期乳腺癌手术切除肿瘤是治疗方式。目前常用的乳腺癌手术方法有以下几种：他们是乳癌治疗术、改良乳癌治疗术、保留乳房手术。
改良乳癌治疗术可以迅速复原，这是目前最常采用的标准乳癌手术方式。
保留乳房手术包括：象限切除、区段切除、局部切除，加上腋窝淋巴结清扫;术后辅以放疗、化疗及内分泌治疗等综合治疗。研究表明，保乳手术加放射治疗与同期治疗性乳房切除手术的患者效果相似。
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乳房，是女性美丽、成熟的象征。然而，随着国人饮食习惯的西化，生活压力飙升，女性乳房健康受到严重威胁，乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维瘤等乳房疾病发病率连年上升，甚至连十多岁的少女也无法幸免。
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