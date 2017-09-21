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青岛乳腺癌传统手术

2017-09-21
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手术是治疗乳腺癌的方法，所以对于早期乳腺癌手术切除肿瘤是治疗方式。目前常用的乳腺癌手术方法有以下几种：他们是乳癌治疗术、改良乳癌治疗术、保留乳房手术。

改良乳癌治疗术可以迅速复原，这是目前最常采用的标准乳癌手术方式。

保留乳房手术包括：象限切除、区段切除、局部切除，加上腋窝淋巴结清扫;术后辅以放疗、化疗及内分泌治疗等综合治疗。研究表明，保乳手术加放射治疗与同期治疗性乳房切除手术的患者效果相似。

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