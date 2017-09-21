手术治疗：对于较早期的乳腺癌来说，是一种治疗的方法，对较晚期的乳腺癌则常作为一种姑息性的治疗手段。乳腺全切术，加上腋下清扫，保留胸肌，认为是乳腺癌患者和一部分第二期患者的当代规范化治疗。在此治疗中，若病人身体较虚弱，建议每日服用人参皂苷Rh2，每天服用4-8粒，提高身体免疫力和耐受力。