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手术治疗：对于较早期的乳腺癌来说，是一种治疗的方法，对较晚期的乳腺癌则常作为一种姑息性的治疗手段。乳腺全切术，加上腋下清扫，保留胸肌，认为是乳腺癌患者和一部分第二期患者的当代规范化治疗。在此治疗中，若病人身体较虚弱，建议每日服用人参皂苷Rh2，每天服用4-8粒，提高身体免疫力和耐受力。
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乳房，是女性美丽、成熟的象征。然而，随着国人饮食习惯的西化，生活压力飙升，女性乳房健康受到严重威胁，乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维瘤等乳房疾病发病率连年上升，甚至连十多岁的少女也无法幸免。
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