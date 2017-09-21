青岛微创手术治疗乳腺癌

乳腺微创手术是在局麻下，借助B超或者X线立体定位引导，在穿刺针放到乳腺肿块部位，通过负压吸引、旋切将肿块切除。伤口无需缝合，手术时间短。对于多发性乳腺肿块切除也只需要一个穿刺孔，具有创口小、切口位置隐蔽、不影响乳腺功能和乳房外形，术后恢复快等优势。真空辅助旋切术可切除临床无法触及或手术难以切除的乳腺异常，大大提高了早期乳腺癌的诊断准确性