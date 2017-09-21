青岛微创手术治疗乳腺癌

“扫一扫”分享
乳腺微创手术是在局麻下，借助B超或者X线立体定位引导，在穿刺针放到乳腺肿块部位，通过负压吸引、旋切将肿块切除。伤口无需缝合，手术时间短。对于多发性乳腺肿块切除也只需要一个穿刺孔，具有创口小、切口位置隐蔽、不影响乳腺功能和乳房外形，术后恢复快等优势。真空辅助旋切术可切除临床无法触及或手术难以切除的乳腺异常，大大提高了早期乳腺癌的诊断准确性
“扫一扫”分享
乳房，是女性美丽、成熟的象征。然而，随着国人饮食习惯的西化，生活压力飙升，女性乳房健康受到严重威胁，乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维瘤等乳房疾病发病率连年上升，甚至连十多岁的少女也无法幸免。
健康新知
疾病要闻
健康ICU
新疆界
医药名人堂
行业峰会
健康有益事
图说健康
名医在线
问医生
疾病百科
就医助手
名医专栏
各地医讯
医者仁心
患者招募
药品通
购药指南
五彩药箱
药师专栏
药交会
药企动态
保健品
用药咨询
男科
儿科
肿瘤
肝病
泌尿
口腔
性病
内分泌
妇科
骨科
皮肤
肾病
急救
心血管
糖尿病
耳鼻喉
产科
眼科
肛肠
胃病
消化
过敏
不孕不育
更多科室
男性
女性
育儿
老人
心理
评测
调查
自测
保健
整形
饮食
博客
视频
论坛
专题
公益
减肥
美容
中医
健身
体检
增肥
日历
百科
健康问答
名医专栏
手术库
检查库
食品库
疾病知识
健康总评榜
手机健康网
声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台 Copyright © 2000-2017 未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈