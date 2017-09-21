青岛多发性乳腺癌手术

乳房长“湿疹”

湿疹样乳腺癌是一种比较特殊的乳腺癌，症状与湿疹很相似，乳头、乳晕附近会出现发红、瘙痒，长皮屑等症状，病人很容易被症状迷惑而延误治疗。乳房湿疹多发于年轻女性尤其是哺乳期女性，女性一旦发现乳头和乳晕周围出现长期不愈合湿疹时，就应及时进行活检，排除乳房湿疹样癌的可能。

乳腺增生时间长

虽然乳腺增生癌变率不高，但也不能忽视它的变化。单纯的乳腺增生经过长期发展之后转而变成囊性增生，这种非典型增生，也被称为“癌前病变”。不过，这种“癌前病变”是可以干预和控制的。乳腺增生患者如果乳腺增生时间较长，增生的结节很多而明显，而且多处于40-60岁癌症高发期的女性就要多加警惕，做到“早预防、早发现、早治疗”。

乳头无故凹陷

如果癌组织侵犯了乳头的支撑组织，支撑组织就会发生挛缩而牵扯乳头回缩，因此，如果女性发现乳头渐渐回缩且不能回复正常的归位，并伴有乳房肿块的情况下，则要高度警惕乳腺癌。当然，有些女性会说，我的乳房是天生凹陷的，怎么检测？事实上后者常可用手拉出，无固定现象。

乳房表皮像“猪皮”

正常的乳房皮肤附近应该是光滑的。如果发现乳房皮肤附近出现很多点状凹陷，看起来像桔皮、猪皮样的外形，则要多加注意，这是因为癌组织在侵犯了皮下淋巴管网以后，引起的皮肤淋巴回流障碍，在皮肤毛囊处形成许多扩大的点状小孔造成的“猪皮”现象。专家表示，猪皮、桔皮现象往往是晚期乳腺癌的表现，不过，事实上乳房患有急性炎症时也可能出现桔皮现象，患者一旦发现乳房表皮出现异样，建议及时到医院进行检查。

乳房颜色变深

乳晕的颜色与女性身体的激素水平相关，女性乳晕变黑，一般是因为细胞老化、雌性激素分泌，导致乳头表皮组织的黑色素沉淀，这是一种正常的现象。但是，一些女性乳头、乳晕附近的皮肤颜色由浅红色到深红色，同时伴有皮肤水肿、增厚，表面温度升高，而且如果数周内乳房迅速增大，则需警惕炎性乳癌的可能。

乳头溢液

乳头溢液并不常见，其发生很可能是乳房存在病变的表现。如果非哺乳期的女性发现单侧乳头出现乳汁样、水样、脓性的液体溢出，更甚者有血性液体溢出时，患乳腺癌的几率更高。溢液一般呈现无色透明、偶有粘性、不留痕迹，颜色或鲜红、咖啡、淡黄、褐色等，处于50岁以上的女性若发现乳头溢出血色液体，60%以上是乳腺癌患者。