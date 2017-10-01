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青岛治乳腺癌医院哪家好

2017-10-01
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　　乳腺癌的扩展可直接向周围，可经淋巴道和血流。淋巴结按理应是防止癌细胞从原发肿瘤外逸的屏障，癌细胞若能通过淋巴结屏障通常便累犯锁骨上淋巴结，进而侵入静脉入血。肿瘤除转移腋下淋巴结之外，还可累及胸骨旁淋巴结，多为第二和三、四肋间者，肿瘤位于乳房内半部和乳晕区时更易如此，从这里癌进而累犯纵隔淋巴结。乳腺癌细胞也可直接侵入血管引起远处转移。肋间旁支可通过胸廓内静脉进入同侧无名静脉后进入肺循环。乳腺深部组织、胸肌和胸壁的静脉汇入腋静脉，进入锁骨下静脉和无名静脉，是肺转移的重要途径，肋间静脉流向奇静脉和半奇静脉，最后经上腔静脉入肺，奇静脉系统可通过椎间静脉、椎外静脉丛后组与椎内静脉相连，椎静脉系与腔静脉的血流在腹内压改变时可互相流动，因此，有些患者在未出现腔静脉系(如肺)转移前，先出现颅骨、脊柱、盆骨等转移。

　　长期以来，人们便发现乳腺癌在就诊时便可已有远处转移，尽管临床上尚无法诊出，这构成了施行保守化疗的理论基础。今日已能根据肿瘤的大小、受累淋巴结的数目以及其他多种生物特征初步估计出远处微小转移灶存在的危险程度。

乳腺疾病——是女性常见的多发病，大多女性患有乳腺癌都是由乳腺增生，乳腺良性肿瘤病变而来的乳腺癌，很多女性听到“癌”这个字大概都会想到 ‘没救了’这句话，在女性内心里“癌”就是一个不治之症，凡是患有“癌”症的人只有面对死亡的权利。

“癌”并不是一个不治之症，现如今医学界人才济济，所研究出来的技术更是数不胜数

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