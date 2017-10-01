青岛哪家乳腺瘤医院好

对于乳腺纤维腺瘤，一般均主张应该手术治疗，切除肿瘤。

1，一般肿块切除之后，医师都要将其进行快速冰冻切片和普通石腊切片，进而了解肿块的性质，准确地讲，这也才是真正意义上的确诊；

2，手术将肿块完全切除之后，可以防止肿瘤的继续增长，同时这对防止肿瘤的癌变也具有积极的意义；

3，至今为止，对于乳腺纤维腺瘤来说，放疗、化疗、内分泌治疗以及其它任何中、西药物治疗都没有可靠的疗效，手术被认为才是完美可信的治疗方法；

4，手术并不象一些病友所担心的那样，会遗留下较大的疤痕，并且对乳腺的外形和今后的哺乳造成影响，事实证明，这种担心完全是多余的，乳腺纤维瘤手术不仅不影响乳房的外形和哺乳功能，而且在手术方法改进之后，术后也仅仅；

5，即便已经确诊为乳腺纤维腺瘤，在观望的过程中，肿块可能会生长加速，如果排除了哺乳、妊娠因素，医师则要考虑为肿瘤的粘液变或恶性变，到那时切除了乳房，损失会更为惨重；

6，如果乳腺纤维腺瘤发生在副乳腺中，手术还可以将其一并切除，这样就可以使两种疾病都得到了合理的治疗。

包括手术前、中和后的化疗。尤以术后的辅助化疗最为常用，其目的是消灭手术后残留的微小癌病灶，从而延长无复发生存期，降低死亡率，提高生存率。

上述疗法中由于手术存在明显的局限性，它无法切除肉眼不可见的微小病灶和转移扩散的癌细胞，并且手术适合早期较小的病灶，对于已经扩散的中晚期肿瘤，手术弊大于利。而放化疗虽然能杀伤快速增殖的肿瘤细胞，但对残留的肿瘤干细胞和其他处于非增殖期的肿瘤细胞无效。因此术后及放化疗后应用生物治疗辅助治疗可以很好的弥补以上遇到的问题，生物治疗可以清除术后残余在血液、淋巴中的微小病灶，防止肿瘤的复发和转移;另外，经过体外致敏的免疫细胞回输体内，具有特异的选择性，只杀死肿瘤细胞，而对正常细胞无损害。