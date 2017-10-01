青岛矫正乳头凹陷去哪较好

乳头凹陷也分为真性乳头凹陷、乳头内翻、假性乳头凹陷3种。

倘乳头陷于乳景下，且牵拉也不高出老，为其性乳头凹陷;若乳头向内翻不能拉出者又称乳头内翻;如与乳房皮肤在同一平面仅不能竖起者称为扁平乳头，亦称假性乳头凹陷。以上几种乳头凹陷系由于乳头及乳晕的平滑肌发育不良，乳头内乳腺管较短，导致乳头不能凸出。

乳头凹陷主要有以下4个方面的危害：一是乳头深陷在乳晕皮肤里，局部凹窝处长期得不到洗涤，

分泌物及污染物得不到清除，发出臭味，容易引起乳头乳晕发炎，甚至出血、糜烂，形成慢性炎症;二是乳头不能外露，母亲无法哺乳，婴儿吸不出乳汁，从而影响婴儿的发育;三是产妇乳汁排出不畅，会导致乳管阻塞，乳汁淤积，容易发生急性乳腺炎、乳腺脓肿，母亲如从不哺乳，还可增加患乳腺肿瘤的机会;四是乳头凹陷有损女性胸部健美，失去应有的曲线。因此，对乳头凹陷需积极进行预防和治疗。

对严重的乳头内陷，需行整形外科手术矫正。在局部麻醉下，通过切除乳晕内几小块菱形皮肤，切断牵拉乳头内陷的纤维组织及平滑肌，使乳头挺立后再行结扎缝合。

术后7天拆线，并接着进行吸引治疗l～2周，以防复发。

乳头凹陷是青春期女性常遇到的现象，遇到此现象不要过于惊慌，及时就医即可。