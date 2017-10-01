39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 青岛乳腺病医院 > 正文
综合
问医生

青岛矫正乳头凹陷去哪较好

2017-10-01
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　乳头凹陷也分为真性乳头凹陷、乳头内翻、假性乳头凹陷3种。

倘乳头陷于乳景下，且牵拉也不高出老，为其性乳头凹陷;若乳头向内翻不能拉出者又称乳头内翻;如与乳房皮肤在同一平面仅不能竖起者称为扁平乳头，亦称假性乳头凹陷。以上几种乳头凹陷系由于乳头及乳晕的平滑肌发育不良，乳头内乳腺管较短，导致乳头不能凸出。

　　乳头凹陷主要有以下4个方面的危害：一是乳头深陷在乳晕皮肤里，局部凹窝处长期得不到洗涤，

分泌物及污染物得不到清除，发出臭味，容易引起乳头乳晕发炎，甚至出血、糜烂，形成慢性炎症;二是乳头不能外露，母亲无法哺乳，婴儿吸不出乳汁，从而影响婴儿的发育;三是产妇乳汁排出不畅，会导致乳管阻塞，乳汁淤积，容易发生急性乳腺炎、乳腺脓肿，母亲如从不哺乳，还可增加患乳腺肿瘤的机会;四是乳头凹陷有损女性胸部健美，失去应有的曲线。因此，对乳头凹陷需积极进行预防和治疗。

　　对严重的乳头内陷，需行整形外科手术矫正。在局部麻醉下，通过切除乳晕内几小块菱形皮肤，切断牵拉乳头内陷的纤维组织及平滑肌，使乳头挺立后再行结扎缝合。

术后7天拆线，并接着进行吸引治疗l～2周，以防复发。

　　乳头凹陷是青春期女性常遇到的现象，遇到此现象不要过于惊慌，及时就医即可。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈