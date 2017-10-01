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青岛乳腺结节哪家医院权威

2017-10-01
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乳腺结节是常见的乳腺疾病，而且近年来的患病是越来越高。近些年来，乳腺结节的发病率较高，对女性的身体有很大的影响，所以及时了解乳房结节形成的原因并进行防范是非常重要的。专家指出，乳腺结节对女性朋友产生的危害是非常大的，而且乳腺结节很容易引发恶变。

乳腺结节患者一般会在乳房一侧或双侧发现有肿块。

　 乳房胀痛：

　　常见为单侧或双侧乳房胀痛或触痛。病程为2个月至数年不等，大多数患者具有周期性疼痛的特点，月经前期发生或加重，月经后减轻或消失。必须注意的是，乳痛的周期性虽是本病的典型表现，但缺乏此特征者并不能否定病变的存在。

　　乳房肿块：

　　乳腺结节的早期症状常为多发性，单侧或双侧性，以外上象限多见；且大小、质地亦常随月经呈周期性变化，月经前期肿块增大，质地较硬，月经后肿块缩小，质韧而不硬。扪查时可触及肿块呈节结构，大小不一，与周围组织界限不清，多有触痛，与皮肤和深部组织无粘连，可被推动，腋窝淋巴结不肿大。

　　乳腺结节的危害主要表现在乳腺间质的良性增生，可发生于腺管周围并伴有大小不等的囊肿；如果增生发生在腺管内，乳腺结节则通常表现为上皮的乳头样增生，并同时伴乳管囊性扩张。而这种乳腺结节的病理变化导致了另一个主要的乳腺结节的症状，即发性，单侧或双侧性的乳房肿块，其多有触痛。黑龙江玛丽亚妇产医院专家提示：早期症状应该引起重视，早发现、早治疗。

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