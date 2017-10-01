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青岛医院治疗乳腺癌哪家好

2017-10-01
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　　乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，据资料统计，发病率占全身各种恶性肿瘤的7-10%，在妇女仅次于子宫癌。它的发病常与遗传有关，以及40—60岁之间，绝经期前后的妇女发病率较高。仅约1-2%的乳腺患者是男性。通常发生在乳房腺上皮组织的恶性肿瘤。是一种严重影响妇女身心健康甚至危及生命的最常见的恶性肿瘤之一，乳腺癌男性罕见。

　乳腺癌是女性最为高发的一种恶性肿瘤。电离辐射诱发乳腺癌

　　电离辐射是诱发乳腺癌的一大诱因。放射线目前无所不在。上班工作有低频辐射，打手机有电磁辐射，烹调煮饭微波炉也有电磁辐射，开车车载全球卫星定位系统的有辐射，听音乐MP3有辐射，现代社会辐射无处不在。虽然每一种产品的辐射都限制在安全范围之内，但当这所有的辐射都累积起来的时候，长期地、过量地接触电磁辐射对身体肯定是有害无益。女性的乳腺对电离辐射致癌活性较敏感，而且电离辐射的效应有累加性，多次小剂量暴露与一次大剂量暴露的危险程度相同。

　　不健康的饮食习惯

　　不健康的饮食习惯造成乳癌的几率明显上升，乳癌的发病率和死亡率与人均消化脂肪量有较强的关系。有些公司职员高收入造成高生活水准，饮食上发生了改变，人们的饮食都主要以肉类和海鲜类产品为主，逐渐形成了现在比较“流行”的酸性体质。人们大多都形成不科学的、不健康的“高热量、高脂肪”饮食习惯，结果导致乳癌的发病率大大提高。

　　肥胖是诱发乳腺癌的主要原因。脂肪中所含的类固醇可以在人体内转变成雌激素。人体内所含的雌激素过多，则会促进乳腺癌细胞的形成。所以人体内积聚的脂肪越多，得乳腺癌的几率就越高。因此，肥胖的人，其体内的雌激素水平相对高于体重正常的人。而肥胖与饮食的关系是不言而喻的，也是“癌从口入”。

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