青岛乳头溢液哪家医院专业

“扫一扫”分享
1、乳头溢出无色透明液体，多见于更年期、绝经期妇女或乳腺增生患者。
2、乳白色液体，多系非病理的乳汁潴留。
3、黄绿色稠厚脓性液体，多为乳腺导管扩张症合并慢性炎症。
4、血性液体，多见于导管内乳头状瘤或乳头状癌。>>>>乳房摸起来有肿块的原因
如果发现自己有上述症状，一定立即到医院检查，必要时可通过红外线乳透、钼靶X光、乳腺彩超或病理等进行确诊。
“扫一扫”分享
乳头溢液是乳腺疾病的三大常见临床症状之一，发生率为3%~8%。除全身性疾病、垂体肿瘤和药物等原因外，多数为乳腺本身病变所引起。常见原因为导管内乳头状瘤、乳管扩张症、乳腺囊性增生、乳腺癌和乳腺急、慢性炎症等，其中10%～15%由乳腺癌引起。
健康新知
疾病要闻
健康ICU
新疆界
医药名人堂
行业峰会
健康有益事
图说健康
名医在线
问医生
疾病百科
就医助手
名医专栏
各地医讯
医者仁心
患者招募
药品通
购药指南
五彩药箱
药师专栏
药交会
药企动态
保健品
用药咨询
男科
儿科
肿瘤
肝病
泌尿
口腔
性病
内分泌
妇科
骨科
皮肤
肾病
急救
心血管
糖尿病
耳鼻喉
产科
眼科
肛肠
胃病
消化
过敏
不孕不育
更多科室
男性
女性
育儿
老人
心理
评测
调查
自测
保健
整形
饮食
博客
视频
论坛
专题
公益
减肥
美容
中医
健身
体检
增肥
日历
百科
健康问答
名医专栏
手术库
检查库
食品库
疾病知识
健康总评榜
手机健康网
声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台 Copyright © 2000-2017 未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈