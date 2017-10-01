青岛乳头溢液哪家医院专业

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乳头溢液是乳腺疾病的三大常见临床症状之一，发生率为3%~8%。除全身性疾病、垂体肿瘤和药物等原因外，多数为乳腺本身病变所引起。常见原因为导管内乳头状瘤、乳管扩张症、乳腺囊性增生、乳腺癌和乳腺急、慢性炎症等，其中10%～15%由乳腺癌引起。