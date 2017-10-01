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青岛市乳腺癌医院专科

2017-10-01
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乳腺癌是女性高发的恶性肿瘤，很多人都不知道它具体有什么治疗方法

　　乳腺癌是威胁女性生命健康的主要恶性肿瘤，目前临床上关于乳腺癌的治疗方法有很多，比如手术、放疗、化疗以及生物免疫治疗等。患者在治疗之前最关心的就是治疗效果如何，而乳腺癌综合治疗最有效。

　　所谓乳腺癌综合治疗，就是合理的将各种治疗方法结合起来，根据患者的具体病情给出治疗方案，发挥各种治疗方法的优势来增强治疗效果。这是乳腺癌近代综合治疗的基本概念。采用综合治疗，乳腺癌治疗效果或得了空前的提高。

　　一般的话，乳腺癌早期主要采用手术切除肿瘤，而到了中晚期，由于患者体质虚弱，需要采用放化疗来进一步治疗癌肿，以及防止癌细胞扩散。而多学科联动，整体化、个性化方案治疗是适应于乳腺癌跨学科综合治疗需要的诊疗模式，是保障和提高乳腺癌综合治疗效果的关键举措。

生物DC-CIK免疫治疗可行之有效地抑制肿瘤细胞的生长、增值，明显改善患者的生活质量，延长患者的生存期，总体优秀率达到80%左右，是继乳腺癌手术、放疗、化疗后的又一新的加有效的生物治疗手段。

乳腺癌的治疗应该根据患者的具体症状，将各种治疗方法有效结合起来，以期达到优秀的治疗效果。希望患者朋友能够保持乐观的心态，积极配合医生的治疗。

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