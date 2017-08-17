男性排尿困难是哪里出了问题？

核心提示：性生活后的排尿困难、排尿不畅，多是由于情绪过分紧张、精神过度兴奋、尿道括约肌和逼尿肌痉挛所致，并非病态．所以，出现了排尿难症状并不一定就是前列腺出了毛病．而如果伴随着阴部不适（肛门和阴囊之间的位置），沉重胀坠感伴有腰骶部、阴茎放射性疼痛，尿道口有少量白色分泌物溢出等症状时，才可以确定患有前列腺疾病．同时也要检查一下自己的尿液，如果尿液里明显带血，那么最有可能的是患有肾结石、肿瘤或是泌尿系统里某个地方受到严重的感染了．而肉眼看起来非常清澈的尿液实际上却可能已有感染的情形发生了；相反地，看起来混浊不清的尿液，则可能只是饮食中含有的磷酸盐矿物所造成的，是很正常的现象．

性生活后的排尿困难、排尿不畅，多是由于情绪过分紧张、精神过度兴奋、尿道括约肌和逼尿肌痉挛所致，并非病态.所以，出现了排尿难症状并不一定就是前列腺出了毛病.而如果伴随着阴部不适(肛门和阴囊之间的位置)，沉重胀坠感伴有腰骶部、阴茎放射性疼痛，尿道口有少量白色分泌物溢出等症状时，才可以确定患有前列腺疾病.同时也要检查一下自己的尿液，如果尿液里明显带血，那么最有可能的是患有肾结石、肿瘤或是泌尿系统里某个地方受到严重的感染了.而肉眼看起来非常清澈的尿液实际上却可能已有感染的情形发生了;相反地，看起来混浊不清的尿液，则可能只是饮食中含有的磷酸盐矿物所造成的，是很正常的现象.

泉州丰泽男健医院专家指出，出现排尿困难的情况，给男性造成的影响是很大，对排尿困难的治疗，不同疾病治疗方法是不同的，此外，患者的病情不同采用的方法也是不同的.

如果患了病，请不要有太多的心里负担，保持良好的心情，做到早预防、早发现、早治疗，才是维护健康之根本.泉州男科医院拥有先进的高精尖诊疗设备，由临床经验丰富的资深专家坐诊，专业诊治各种男性泌尿生殖系统常见病、多发病和疑难病.医院特别开设专家在线咨询服务，