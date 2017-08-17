39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 泉州丰泽男健医院 > 正文
综合
问医生

男性排尿困难是哪里出了问题？

2017-08-17小贱
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：性生活后的排尿困难、排尿不畅，多是由于情绪过分紧张、精神过度兴奋、尿道括约肌和逼尿肌痉挛所致，并非病态．所以，出现了排尿难症状并不一定就是前列腺出了毛病．而如果伴随着阴部不适（肛门和阴囊之间的位置），沉重胀坠感伴有腰骶部、阴茎放射性疼痛，尿道口有少量白色分泌物溢出等症状时，才可以确定患有前列腺疾病．同时也要检查一下自己的尿液，如果尿液里明显带血，那么最有可能的是患有肾结石、肿瘤或是泌尿系统里某个地方受到严重的感染了．而肉眼看起来非常清澈的尿液实际上却可能已有感染的情形发生了；相反地，看起来混浊不清的尿液，则可能只是饮食中含有的磷酸盐矿物所造成的，是很正常的现象．

　　性生活后的排尿困难、排尿不畅，多是由于情绪过分紧张、精神过度兴奋、尿道括约肌和逼尿肌痉挛所致，并非病态.所以，出现了排尿难症状并不一定就是前列腺出了毛病.而如果伴随着阴部不适(肛门和阴囊之间的位置)，沉重胀坠感伴有腰骶部、阴茎放射性疼痛，尿道口有少量白色分泌物溢出等症状时，才可以确定患有前列腺疾病.同时也要检查一下自己的尿液，如果尿液里明显带血，那么最有可能的是患有肾结石、肿瘤或是泌尿系统里某个地方受到严重的感染了.而肉眼看起来非常清澈的尿液实际上却可能已有感染的情形发生了;相反地，看起来混浊不清的尿液，则可能只是饮食中含有的磷酸盐矿物所造成的，是很正常的现象.

　　泉州丰泽男健医院专家指出，出现排尿困难的情况，给男性造成的影响是很大，对排尿困难的治疗，不同疾病治疗方法是不同的，此外，患者的病情不同采用的方法也是不同的.

　　如果患了病，请不要有太多的心里负担，保持良好的心情，做到早预防、早发现、早治疗，才是维护健康之根本.泉州男科医院拥有先进的高精尖诊疗设备，由临床经验丰富的资深专家坐诊，专业诊治各种男性泌尿生殖系统常见病、多发病和疑难病.医院特别开设专家在线咨询服务，

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈