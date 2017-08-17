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什么是隐睾，此病有什么危害？

2017-08-17小贱
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核心提示：隐睾，是指阴囊内没有睾丸或仅有一侧有睾丸。隐睾有25％位于腹腔内，70％停留在腹股沟，约5％停留于阴囊上方或其它部位，从而引发成年男性不育、睾丸扭转创伤、疝、隐睾肿瘤等疾病，危害不容小视。目前许多家长发现自己的孩子、或者男性自己发现“单侧睾丸或双侧缺失”等隐睾的症状后非常担心手术的安全性和疗效。

　　隐睾，是指阴囊内没有睾丸或仅有一侧有睾丸。隐睾有25%位于腹腔内，70%停留在腹股沟，约5%停留于阴囊上方或其它部位，从而引发成年男性不育、睾丸扭转创伤、疝、隐睾肿瘤等疾病，危害不容小视。目前许多家长发现自己的孩子、或者男性自己发现“单侧睾丸或双侧缺失”等隐睾的症状后非常担心手术的安全性和疗效。

　　隐睾症对人体有以下几方面危害：

　　⑴精神和心理影响。比较大的男孩发现阴囊中没有睾丸会产生一种自卑心理状态，时间长了，对孩子的身心健康会产生严重的影响。由于隐睾症有以上这些害处，发现孩子阴囊里没有睾丸要及时找医生诊治。

　　⑵睾丸癌变。患隐睾症的人容易发生睾丸恶性肿瘤，这是泌尿科专家一致的看法。当然正常位置的睾丸也可长癌，但是隐睾症发生癌变比正常位置要多30-50倍。主要原因是局部温度高、内分泌失调及睾丸发育不全。隐睾癌变多发生在青春期以后，甚至有人发现，青春期以后已经进行睾丸固定手术的病人仍然容易发生癌变，因此，主张尽量早做手术。

　　⑶睾丸位于腹股沟部，比较表浅，容易受伤。有时人体受到意外撞击或震荡时，还可产生睾丸扭转，这时会产生剧烈疼痛，甚至可以导致睾丸坏死。

　　⑷影响睾丸生精功能，因为睾丸位于腹股沟或腹膜后，那里的温度比阴囊高1.5-2.5°C，因此，可导致睾丸曲细精管萎缩退化，阻碍精子的产生。如果双侧隐睾得不到治疗，睾丸功能严重障碍，不能产生精子，就会造成不育。单侧隐睾则可使生育能力降低。

　　隐睾治疗需谨慎，切勿误入治疗歧途

　　治疗隐睾是在男性命根子上的手术，因此在治疗上尤为注重专业和资质，安全和美观最重要。目前国内医疗行业改革浪潮正涌，黑门诊、私立小医院如过江之鲫。

　　为追求经济效益，此类门诊主要以开放性的手术、术后超剂量抗生素治疗等手段为主，虽然在表面上修复了病灶区，但术后无并发症概率高，且很可能损伤睾丸从而造成性功能的降低。而且隐睾的患者种类不同，在治疗时需要充分考虑每位患者的实际情况，以免影响性功能或造成细菌感染。

　　给大家推荐一个专业正规的男科医院，泉州丰泽男健医院，在泉州地区或者福建省内的男性朋友如若有患上此病，可以过去就诊。

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