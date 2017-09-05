泉州哪家妇科医院好？外阴炎经常出现的一种疾病，给女性带来的危害比较的严重，这时候让女性感到很困扰，有大部分的女性为了避免外阴炎导致的痛苦，所以就会咨询外阴炎的预防方法有哪些。那么，泉州哪家妇科医院好？下面我们来请泉州新阳光妇科医院专家给大家做详细解答。

泉州哪家妇科医院好？泉州新阳光妇科医院专家指出盆腔炎是很常见的妇科疾病，一般患有该病会有以下症状表现出来：

1、盆腔炎的症状还有下腹坠胀或疼痛：慢性炎症形成的瘢痕粘连以及盆腔充血这些症状，可引起下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛，常在劳累、性生活后、月经前后加剧。 咨询在线医生

2、月经失调：由于盆腔瘀血的影响，盆腔炎患者会出现月经增多现象，卵巢功能损害会出现月经失调，输卵管粘连阻塞时可以导致不孕。这也是盆腔炎的症状表现之一。

3、低热、易感疲劳：患者的全身症状不明显，偶尔可有低热，易感疲劳的症状。盆腔炎的病程时间较长。这些盆腔炎的症状比较常见。

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