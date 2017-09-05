新阳光妇科医院。尿道炎是一种常见病。女性感染者症状不典型，容易忽视治疗，可导致子宫内膜炎、输卵管炎、宫外孕、不孕症和流产等严重危害。

新阳光妇科医院专学介绍引起女性尿道炎的原因有哪些

1、炎症刺激：急性膀胱炎、结核性膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、外阴炎等都可出现尿频。在炎症刺激下，可能尿频、尿急、尿痛同时出现，被称为尿路刺激征。

2、尿量增加：在生理情况下，如大量饮水，由于进水量增加，尿量也会增多，排尿次数亦增多，便出现尿频。在病理情况下，如部分糖尿病、尿崩症患者饮水多，尿量多，排尿次数也多。

3、精神因素：人们总有一种感觉，在即将上火车、登机、出发的时候，习惯地解一下小便，可不少人解了以后很快又有尿意，这就是精神作用的结果。精神紧张或与排尿相关的神经病变，均可引起神经系统反射紊乱，发生烦人的尿频。

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