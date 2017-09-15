泉州医院妇科好？泉州尿路感染的治疗方法，尿道炎女性尿路感染如何治疗？泉州新阳光妇科医院专家指出：尿路感染需及时治疗，否则将会危害身体健康 ，尿路感染如何治疗呢。

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泉州新阳光妇科医院以其“专科专病专治”的优势，受到省内女士的信赖。

泉州新阳光妇科医院是一家全新致力于女性健康事业，以妇科疾病研究为特色，无痛人流、女性生理功能障碍、宫颈糜烂、形为龙头的融国际化、专业化、规范化、人性化为一体的现代化妇科医院。它的诞生是泉州乃至整个医疗市场专业治疗妇科疾病的一个里程碑。作为一家专业妇科医院，泉州新阳权威推荐：泉州新阳光妇科医院！

其中意大利O3疗法是治疗外阴炎的疗法。泉州新阳光妇科医院妇科引入“O3生物氧疗法”，并根据多年临床实践经验，以及几十位权威专家教授的共同协作，创新了一套适合中国女性体质的妇科炎症治疗方案。

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泉州新阳光妇科医院引进的意大利O3生物氧技术，具有独创三维治疗头，采用医用高分子纳米材料及人性化设计，治疗时对宫颈无任何损伤，愈后无疤痕，尤其适合未育女性。被欧洲臭氧学会确认为目前治疗阴道炎最有效的手段。可治疗各种原因引起的阴道炎，杀菌不留死角，无创无痛苦，充分保养和修复因炎症侵袭受损的生殖器官，维持组织正常弹性。

1、技术成熟 先进领先。意大利O3 技术，由意大利专家首创，在德国、法国等欧洲国际应用数年，近万例临床医学报告表明：阴道炎治疗高达99.99%，被欧洲臭氧学会认定是目前治疗阴道炎最有效的手段。

2、源自纯净 绿色环保。意大利O3技术以99%浓度纯氧输出臭氧，气体浓度均衡稳定、治疗过程无二次污染，在治疗过程中对患者无任何毒副作用。了解病因可以在线咨询专家

3、杀菌广谱 不留死角。意大利O3技术可在不破坏女性生殖道内环境的情况下，快速杀灭女性阴道内各种有害致病菌，全方位包围病灶，不留死角，不出现治疗盲角。

4、功效快速 治疗确切。意大利O3技术功效快速，多数患者在经过1次治疗后白带减少，异味及局部瘙痒症状明显减轻，特别是对久治不愈的阴道炎效果显著。

泉州新阳光妇科医院不仅拥有多种尖端的诊疗技术，泉州本地老专家汤华、陈秀勉、徐玲莹等领衔专家团，更加专业，详情咨询预约。