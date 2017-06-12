上海医院有没有四维彩超，四维彩超是彩色的吗

核心提示：现在对很多孕妈妈来说，做四维彩超已成为常规产检流程，相比于普通B超抽象而又模糊的黑白图像，橘色的四维彩超图片让准爸妈们看清了孩子的“模样”。还能让孕妈妈在孕期检查能及时发现并预防疾病，保护孕妈妈的健康和胎儿正常发育，科学地做检查，是保证优生优育的关键环节。

现在对很多孕妈妈来说，做四维彩超已成为常规产检流程，相比于普通B超抽象而又模糊的黑白图像，橘色的四维彩超图片让准爸妈们看清了孩子的“模样”。还能让孕妈妈在孕期检查能及时发现并预防疾病，保护孕妈妈的健康和胎儿正常发育，科学地做检查，是保证优生优育的关键环节。

其实，四维彩超背后也隐藏着许多误区，您真的了解它吗？那么，在你纠结做不做四维彩超之前，今天上海百佳妇产医院带你走出那些关于四维彩超的误区！

1.四维彩超是彩色的吗？

一般做产检的时候会做B超、三维彩超、四维彩超。彩超其实还是黑白的，而三维、四维彩超在做出三维、四维图像的时候才是土黄色，也并非彩超就是色彩斑斓的。

被称为彩超，是因为会用彩色标注心脏、血流等指标。彩超的分辨率会比一般黑白B超高一些。而因为能用彩色标注血流，当脐带绕颈的时候就会看见宝宝的脖子上呈U形或者W形的血流，对是否脐带绕颈也就一目了然了。

2.四维彩超能排查宝宝所有缺陷？

四维彩超能够多方位、多角度地观察胎宝宝在宫内的实际生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和先天性心脏病等提供准确的科学依据。

但是四维彩超并不是所有的畸形问题都能检查出来，如唐氏儿需要做唐氏筛查或羊水穿刺来明确诊断。

3.四维彩超有辐射吗？

四维彩超诊断仪出色的人体工程学设计，不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有影响，已在欧美普遍运用。

4.四维彩超什么时候做较好？

上海百佳妇产专家说，四维彩超的较佳时间是22-26周。这段时期检查，因为胎儿较小，羊水适中，胎儿活动度大，体表也比较丰满，有利于胎儿四维超声成像和胎儿畸形筛查，是排畸的较好时期。

5.四维彩超是否只能观看宝宝活动？

上海百佳妇产医院专家介绍四维彩超可以看到宝宝的表情动作，更为重要的是，它能够多方位、多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和先天性心脏疾病提供准确的科学依据。

上海百佳妇产医院作为专为女性及儿童提供医疗服务和健康管理的高端医疗机构，上海百佳妇产医院以“绿色孕育”引领母婴健康产业新理念，导入JCI国际医疗标准，创建以人文化的全人医疗照护(Hospital Healthcare)为核心，让客户感受家庭温馨(Home-like Atmosphere)氛围与酒店式 (Star-hotel service standard)星级服务的3H妇婴医疗服务模式。