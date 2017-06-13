核心提示：四维彩超是目前世界上先进的彩色超声设备，能多方位、多角度的现实胎儿在宫内的成长状态。上海哪个医院四维彩超好？上海百佳妇产医院作为上海拥有四维B超设备最多、检查最专业先进的妇产科医院，受到众多准妈妈及家属的一致信赖与好评。

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四维彩超是目前世界上先进的彩色超声设备，能多方位、多角度的现实胎儿在宫内的成长状态。上海哪个医院四维彩超好？上海百佳妇产医院作为上海拥有四维B超设备最多、检查最专业先进的妇产科医院，受到众多准妈妈及家属的一致信赖与好评。

上海百佳妇产医院引进的高清四维彩超，是目前国际上先进的彩色超声设备，具有一套完整的超声检查系统。四维彩超是目前世界上先进的彩色超声设备。能直观、立体显示人体器官的三维结构及动态、实时地观察立体结构，四维彩超能够显示胎儿的颜色、面、各器官的发育情况，甚至胎儿在母体里的状态也可以观察到;对胎儿畸形，如唇裂、腭裂、骨骼发育异常、心血管畸形等能早期诊断。

上海哪个医院四维彩超好？四维彩超与传统超声检查相比具有明显的优势：

优势一： 高清四维彩超超越了传统超声的限制。它除了能够显示出腹中胎儿的实时动态图像外，还能够多方位、多角度的观察宫内胎儿的生长发育情况，对胎儿 的体表进行检查，如唇裂，脊柱裂，大脑、肾、心脏、骨骼发育不良等，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和先天性心脏疾病提供准确的科学依据。

优势二： 高清四维彩超能自动为胎儿进行宫内拍“写真”和动态录像，为准妈妈增添了不少情趣。她们不再是仅仅感觉宝宝的呼吸和运动，而且可以亲眼目睹肚子里宝宝的乖巧容貌和可爱动作。

优势三： 高清四维彩超不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有任何影响，现今医学上并没有对人体的健康有任何影响的报道。

上海百佳妇产医院作为一家实力与口碑兼具的妇产医院，每天都吸引着众多准妈妈前来检查，全面的诊断效果及灵活的表现形式深受广大准妈妈喜爱与信赖。