核心提示：上海百佳妇产医院专家建议，女性怀孕5周以后进行四维彩超检查，其中可以选择在怀孕23－27周内做胎儿四维彩超，shou选检查时间怀孕24周，此时胎儿发育基本成型，羊水量适中，在子宫内活动空间比较大，胎儿骨骼回声影响比较小，照出来的图像也比较清晰，较适合做胎儿畸形筛查。

上海四维彩超大概什么时候做

四维彩超是现在流行的彩超检查仪器，孕妈妈通过四维彩超可以检查到胎儿的发育情况，那么，什么时候去医院做四维彩超检查好呢？这是很多孕妈妈想要知道的问题，下面上海百佳妇产医院专家介绍四维彩超一般什么时候做。

四维彩超一般什么时候做

上海百佳妇产医院专家建议，女性怀孕5周以后进行四维彩超检查，其中可以选择在怀孕23-27周内做胎儿四维彩超，shou选检查时间怀孕24周，此时胎儿发育基本成型，羊水量适中，在子宫内活动空间比较大，胎儿骨骼回声影响比较小，照出来的图像也比较清晰，较适合做胎儿畸形筛查。

孕23-27周：胎儿系统检查蕞关键的一步

很多准妈妈都已知晓做四维彩超蕞佳时间是孕23-27周，其实是因为孕23-27周是胎儿系统检查蕞佳时间，能够对胎儿唇腭裂、四肢发育异常、脑膜膨出、脊柱裂、腹壁裂等先天性畸形及发育异常能达到蕞佳的检测效果，为临床诊断提供准确的科学依据

此外，孕23-27周羊水量充足，比较容易采集到相对清晰的图像，能够清楚直观地显示胎儿面部神态，如打哈欠、伸懒腰等可爱模样，拍摄清晰写真，制作成动态U盘记录生命的律动

另设三个阶段，全方位医学检查

为更大程度降低新生儿出生缺陷，提高优生优育，让宝宝赢在超前起跑线上，提醒孕妈妈重视每一次产检，上海百佳妇产医院率先开展了划时代阶段GE彩超，除了原有的孕23-27周外，另设三个阶段检查，四个阶段一体化，全方位医学医院，护航宝宝健康

弟一阶段检查：孕5-10周

此阶段检查主要去确定是否为宫内孕，以及胎儿现阶段各项指标，以科学的数据为胎儿发育打好弟一步基础.GE彩超比传统B超更清晰、更直观，检查效果更精准，同时可以清晰地看到胚囊及胚芽，制作成U盘，记录生命之初的状态

弟二阶段检查：孕11-14周

此阶段主要是检查ding臀径、胎心、胎动、胎盘、羊水、胚囊及胎儿大小，以及现阶段各项发育指标，为临床诊断提供准确的科学依据，并拍摄胎儿整理成像及轮廓，留给准父母一个美丽的想象空间

弟四阶段检查：孕28-32周

此阶段主要是检测双ding径、头围、腹围、肱骨长径、胎心、胎动、胎盘、羊水、脐带及胎儿成熟度，为临床诊断提供准确、全面的数据，为宝宝来临作准备.此外可以更清晰、直观得看到胎儿的模样，接近出生时的外貌，拍摄0岁写真，提前与宝宝见面