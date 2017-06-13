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上海拍四维彩超哪个医院好

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一，四维彩超有什么用

四维彩超可立体显示胎儿的颜色、面部、各器官的发育情况，甚至胎儿在母体里的状态，动作，对胎儿畸形，如唇裂、腭裂、骨骼发育异常、心血管畸形等能早期诊断

二、四维彩超什么时候做蕞好

在受孕23到27周是蕞佳的时间.因孕妇的个体差异，个人的具体时间还请与医生联系，按医嘱时间定

三、做四维彩超需要做什么准备吗

四彩超不需要进行特殊的检查前准备工作，不存在射线，光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有影响，是一种安全、无创的检查手段

四、四维彩超要做多长时间

一般情况下做四维彩超大概需要30分钟-1小时左右，具体的时间是要看妈妈和宝宝的具体情况.如果胎位正、宝宝配合的话时间会相对缩短

五、四维彩超还可以做哪些方面的检查

四维彩超适用于心脏、肝、胆、脾、胰腺、妇产科、外周血管、表浅器官司(如眼球、甲状腺、乳腺、阴囊等)，软组织等种种疾病的检查

四维彩超提供了包括腹部、血管、小器官、产科、妇科、泌尿科、新生儿和儿科等多领域的多方面的应用.其结果是：能够显示您未出生的宝宝的实时动态活动图像，或者其它人体内脏器官的实时活动图像

同其它超声诊断过程相比，可以实时的观察人体内部器官的动态运动.临床医生和超声科大夫可以检测和发现各种异常，从血管畸形到遗传性综合征.四维彩超能够多方位、多角度地观察宫内胎儿的生长发育情况，为早期诊断胎儿先天性体表畸形和发育异常提供科学依据.过去的B超设备只能检查胎儿的生理指标，而四维彩超还能对胎儿的体表进行检查，如唇裂，脊柱裂，大脑、肾、心脏、骨骼发育不良等，以便尽早的进行治疗.生个聪明健康的小宝宝，并且将宝宝的样子和动作制作成照片或VCD，让宝宝拥有蕞完整的0岁相册，这已经不再是幻想

上海拍四维彩超写真哪个医院好？另外，四维彩色超声诊断仪出色的人体工程学设计，不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对人体的健康没有任何影响