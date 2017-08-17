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癫痫患者可以考虑结婚吗，有什么特殊的要求

2017-08-17上海虹桥医院
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核心提示：从癫痫患者可以考虑结婚吗这个问题最为表面的意思来看，其实是一个非常简单的问题。每个人都是有追求自己幸福的权利，不管是什么样的生理缺陷只要双方是互相爱慕的

　　从癫痫患者可以考虑结婚吗这个问题最为表面的意思来看，其实是一个非常简单的问题。每个人都是有追求自己幸福的权利，不管是什么样的生理缺陷只要双方是互相爱慕的，结婚就是没有问题的。不过癫痫患者可以考虑结婚吗这个问题的提出就不是单纯的讨论癫痫病患者能不能够结婚的问题，而是讨论癫痫病在结婚的时候会遇到什么样的歧视，会遇到什么样的问题。

　　首先，癫痫病患者在婚姻问题是比较容易被歧视的，因为癫痫病是一个遗传病，而且男性的患病几率要远远大于女性。不少的家庭都是更加喜欢男性的后代，如果大概率患有癫痫的话，总是会其亲属感到不安。而解决这个问题最为简单的一种方式就是禁止和其他癫痫病患者结婚。虽然说这样的做法对癫痫病患者有一些残忍，但是为了下一代健康考虑，这样的做法也是情有可原。正是由于婚姻观念的影响，癫痫病患者很容易就被质问癫痫患者可以考虑结婚吗这种伤人自尊的问题。

　　其次，癫痫病是一种很难的病，而且发病和发病的频率都是没有什么特殊规律的。正是由于癫痫病难以看，影响又极其恶劣，所以癫痫病的名声很坏。但是癫痫病也并不是不能够控制的，只要根据医生的医嘱，好好的进行治疗，就能够对癫痫病进行严格的管控，直到最少发病。

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