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哪里治疗癫痫好啊，选西医还是选中医

2017-08-17上海虹桥医院
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核心提示：只有身患癫痫病和家族有人有癫痫病的人才知道癫痫病究竟有多可怕，受到这样的疾病困扰的患者及其患者的家人都会关心一个问题，那就是哪里治疗癫痫好啊

　　只有身患癫痫病和家族有人有癫痫病的人才知道癫痫病究竟有多可怕，受到这样的疾病困扰的患者及其患者的家人都会关心一个问题，那就是哪里治疗癫痫好啊。其实这个问题解决的关键就是用西医治疗还是用中医治疗的问题，相关的医院我国有很多，甚至民间也有很多专家大师对癫痫病非常有研究。只要患者能够选择是用哪种方式去治疗，哪里治疗癫痫好啊这个问题并不是很难解决。

　　首先关于癫痫而言，分别谈谈中西医之间的优缺点。首先是西医方面，西医的理论已经治病的方式比较成系统，而且从近代以来逐步的发展已经相当的成熟其中更没有任何失传和知识遗漏，所以就科学的严谨性来看的话，西医是有着极强的优点的。而针对目前的癫痫病来说，西医无疑是有着致命缺点的，只能够控制其发病。而在控制疾病方面，中医则是有着不小的优势。

　　中医的体系当中，不仅仅只是为了治病，更是一种生活方式。在中医的指导之下，能够让人们养成一个好的生活方式，再结合相关的药物就能够将病症去除。不过中医往往效果非常慢，不适合现代的快件走。针对哪里治疗癫痫好啊这个问题，每个人的情况不一样，所得出的结果也是不同的。西医和中医都有各自的优缺点，针对不同的人群。

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