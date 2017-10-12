核心提示：中医对心肌病的治疗是目前最有效的治疗方法，安全可靠，很多患者都选择了中医治疗。上海虹桥心血管医院王丽华主任独创“中医经络脉冲疗法”治疗心肌病取得重大突破，挽救了众多心肌病患者生命。

得了心肌病的患者整天心情低落，内心恐惧，害怕心肌病治疗不好，从而加重病情。其实这就不对了，心肌病患者应该有一个好心情，要相信心肌病是可以治疗的。治心肌病的上海医院哪家比较好？

心肌病怎么治疗好

目前为止，西医对心肌病治疗方式还不是有很好的效果，只能是靠药物来防止病情严重化。药物的危害，对于患病长时间的患者来说应该很清楚，长期服用血管扩张剂、抗凝剂、强心剂、利尿剂等类的药物会产生很严重的副作用。部分患者会出现剧烈头痛，尤其胃肠道反应比较厉害，对身体的伤害十分的大。

中医以独特的治疗方式，已经为众多心肌病患者解除了疾病的困扰。中医诊疗疾病以望、闻、问、切为基础手段，从而代替了西医院那些现代化的检查设备，从低成本诊断疾病入手，从而降低患者检查治疗的成本。再一个就是中医把脉诊断疾病通常需要经验比较丰富老医师，具有比较长的临床诊断经验与能力，这一点比设备诊断更加来的人性化，也更加的真确。上海治疗心肌病的医院哪家比较好

中医对心肌病的治疗是目前最有效的治疗方法，安全可靠，很多患者都选择了中医治疗。上海虹桥心血管医院王丽华主任独创“中医经络脉冲疗法”治疗心肌病取得重大突破，挽救了众多心肌病患者生命。

中医经络脉冲疗法治疗心肌病的突出作用是：

1、能够从根本上改善症状：心悸，气短，胸闷、胸痛，呼吸困难，下肢浮肿，心衰等症状可在短时间内改善或消失。

2、能够软化修复心脏瓣膜，使狭窄或闭锁不全的二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣及主动脉瓣瓣膜逐渐恢复功能，消除瓣膜返流。

治心肌病的上海医院哪家比较好？自中医经络脉冲疗法临床投入，数以万计的心肌病患者在该疗法的应用中，顺利的摆脱了病症的折磨和猝死的威胁，该疗法被广大患者誉为心肌病的克星，并荣获众多医疗专家的一致好评以及权威医学机构颁布的殊荣。