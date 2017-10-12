核心提示：治风心病上海哪家医院好？很多患者在选择中医治疗后得到了很好的疗效。“中医经络脉冲疗法”能增强心肌活力、提高心脏功能、减轻心脏前后负荷，修复受损心肌、使病变组织修复，是目前治疗风湿性心脏病的有效药物。

风心病是心脏病中患病几率非常高的一种疾病，而且风心病也是比较严重的一种疾病。很多患病多年的患者没有找到好的疗法，深受疾病的困扰，有患者会想来上海治疗。那治风心病上海哪家医院好？

风心病中医治疗好不好

风心病的危害大家都知道，多发于冬春两季和阴冷潮湿，在得不到有效的治疗后，不只会加重病情，还会引起一系列严重的并发症，如充血性心力衰竭、心律失常、栓塞、亚急性感染性心内膜炎等，如果不能及时救治，很有可能导致患者死亡。那上海治风心病哪家医院好？

风心病在西医眼中是非常难以治好的一种疾病，到目前为止，西医在治疗风心病方面还没有得到很好的效果，只能采取手术治疗，由于手术对患者的身体会有一定的影响，所以不建议手术治疗。

采用中医的疗法治疗可以很快的恢复患者的病症，所以大部分患者都喜欢采用中医治疗。上海虹桥心血管医院运用“中医经络脉冲疗法”，该疗法在治疗风心病上已经引起人们的高度关注，原因在于该疗法的效果得到了人们的认可，所以当发现疾病时，患者可以采用“中医经络脉冲疗法”积极治疗，以免疾病严重对身体造成不必要的伤害。

“中医经络脉冲疗法”以传统保心方为基础方，根据病症轻重缓急辨证治疗。急性发作时活血化瘀、泄浊豁痰、通脉止痛以求治标；缓解期时扶正补虚、滋阴益气。该药方可以组合配伍，相互为用，改变了以往临床上“一药治百病”的现象。从而达到标本同治的目的，以期达到疗效的持久稳定。

治风心病上海哪家医院好？很多患者在选择中医治疗后得到了很好的疗效。“中医经络脉冲疗法”能增强心肌活力、提高心脏功能、减轻心脏前后负荷，修复受损心肌、使病变组织修复，是目前治疗风湿性心脏病的有效药物。