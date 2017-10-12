核心提示：治心脏病上海哪家医院好？怎么就知道医院好不好，还是要看疗效，通过治疗方法可以看出来，中医的治疗方法要比西医的治疗效果好。中医经络脉冲疗法避免了手术治疗带来的风险，药方特选纯天然中草药，辨证求因，审因论治。

风湿性心脏病患者并不罕见，风湿性心脏病又称为风心病。每年都有很多人患病，还会有并发症出现，很难治好该疾病，所以选择一种好的治疗方法是非常重要的。治心脏病上海哪家医院好？

风湿性心脏病如何治疗好

风湿性心脏病是由于现在大家的生活习惯越来越不好，危害主要是并发症的发生，有心律失常、心衰和脑栓塞等三种，严重的危害着患者日常生活和工作，不只是给患者带来伤害，给其家庭也带来了一定的困扰。

西医治疗风心病的方法主要还是手术治疗，药物治疗起到的作用不是很大。对慢性风湿性心瓣膜病而无症状者，一般不需要手术。对于症状明显的患者，西医建议选择作二尖瓣分离术或人工瓣膜置换术。现在人工瓣膜置换术为治疗成了主动脉瓣狭窄的主要方法。但是其手术带来的风险十分大，对于一些身体虚弱的患者，应该怎么治疗呢？

治心脏病上海哪家医院好？

中医的观点认为风心病乃是血淤肝损、脾浊胃燥所引起的。治疗风心病首先必须改善肝脾胃的功能。中药治疗风湿性心脏病的医院针对性一人一方进行开处方开中药，这样药效更精准，药方更对症，效果好治疗周期短。上海虹桥心血管医院是以中医治疗心脏病的专科医院，采用王丽华主任独创“中医经络脉冲疗法”，该疗法治疗风心病采用天然药物，对患者的身体没有任何的副作用。

“中医经络脉冲疗法”是治疗风湿性心脏病有效的中药良方。能够使心肌缺血、缺氧、心绞痛、心律失常有效缓解，快速消除心肌炎所致的胸闷气短、头晕、心悸、心慌、失眠、四肢发凉、喘气、浮肿等症状，纠正心衰风心病，预防猝死，可使心肌心瓣膜得到软化，恢复心功能。

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