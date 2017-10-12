核心提示：治心肌病上海哪家中医医院好，医院好不好还是要看疗效，上海虹桥心血管医院的“中医经络脉冲疗法”治疗心肌病得到了很好的效果，改善心肌的血液和营养供应，再生心肌细胞，使受损的心脏得以恢复正常功能。赢得了患者的良好口碑。

很多人不了解心肌病，在病情初期阶段患者可无临床表现，所以当被检查出该疾病时，往往病情已经发展到中晚期，对治疗也有一定的难度，心肌病是一种十分严重的疾病，如果不及时的治疗的话，病情加重，会危及患者的生命。治心肌病上海哪家中医医院好？

治心肌病上海哪家中医医院好？

心肌病是因为心脏血液减少导致缺氧所引起心脏病不能为活动提供必要的能量而出现的心绞痛、心功能下降、心律失常等。心肌病严重者还会引起心肌梗塞或猝死，严重的危害了患者的日常生活。

心肌病分为三种情况：扩张型心肌病、肥厚型心肌病、限制性心肌病。最常见的是扩张型心肌病和肥厚型心肌病，限制性心肌病比较少见。西医对心肌病还没有很好的治疗方法。

中医由于”超凡“的治疗效果，现在已经被世界上的国家广泛的运用。心肌病的治疗在中医上也有很好的疗效，它会针对患者不同的症状对其进行全面的治疗。而针对中医治疗心肌病的效果要具体到治疗的方法，上海虹桥心血管医院运用王丽华主任独创疗法——“中医经络脉冲疗法”在治疗心肌病上得到了很好的效果。

“中医经络脉冲疗法”系列药是由上海虹桥心血管医院专家王丽华主任攻关的，该疗法发挥中医优势，治疗冠心病、心肌病、高心病、风心病、心肌炎等各类心脏病的突破性科研成果，具有安全可靠，整体医治，多药联用，因人而异、对症下药，疗效确切等五大治疗特色。

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