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治疗冠心病有效中医疗法

2017-10-12
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核心提示：治疗冠心病有效中医疗法，“中医经络脉冲疗法”能够清理冠状动脉血管垃圾，使已经形成的斑块逐渐缩小或消失。已为数万多的患者解决了疾病的烦恼，博得了广大患者的一致好评。

　　中医治疗冠心病的有效疗法？由于现在中医已被越来越多的人所知道，西医在治疗冠心病方面虽然疗效快，但是疗法对患者的身体有一定的伤害，不少患者选择中医治疗冠心病。那么治疗冠心病有效中医疗法？

　　治疗冠心病有效中医疗法

　　根据相关数据统计，最近几年冠心病患者的发病率是越来越高。说起冠心病的危害相信大家都知道，是对生命很大的威胁，猝死是冠心病死亡的主要形式。因此对于冠心病患者而言，及时采取有效的治疗是刻不容缓的。

　　由于中草药都是选用无害、无重金属成分、无昆虫以及有害植物的天然中药物，采用对人体有益、有滋补作用，且能达到治疗效果，现在越来越多的患者选择中医治疗。中医学认为毒素体心肾气阳不足，导致胸阳不振。七情内伤导致气滞。饮食不节，劳伤过度，损伤脾胃，酿生痰浊。寒邪外袭，导致寒疑心脉。在用药方面针对病症用药，改变了以往临床上“一药治百病”的说法。

　　冠心病其主要是因为，正气亏虚，脏腑功能损伤，阴阳气血失调，加上情绪方面和饮食方面的原因，导致气滞血瘀。上海虹桥心血管医院运用“中医经络脉冲疗法”，从疾病的根源入手，切断冠状动脉硬化的发病途径，调节患者自身的免疫功能，激发和增强机体免疫，实现自主免疫抗体防御，排毒、养心血、调气脉，全方位调养机体阴阳平衡，恢复人体的正常免疫功能，从而达到治本目的。

　　治疗冠心病有效中医疗法，“中医经络脉冲疗法”能够清理冠状动脉血管垃圾，使已经形成的斑块逐渐缩小或消失。已为数万多的患者解决了疾病的烦恼，博得了广大患者的一致好评。

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