核心提示：上海虹桥心血管医院王丽华主任毕生诊疗经验和开创方法，在冠心病治疗理念方面更为先进。中医认为冠心病的出现与五脏六腑出现问题不无关系，冠心病不仅仅是“心”病，治疗时应该整体辨证施治。通过先进治疗理念和先进治疗方法，上海虹桥心血管医院在冠心病治疗方面颇有建树，经治疗过的患者纷纷为医院点赞，自发形成了一定规模的口碑效应，受到了数万冠心病患者的关注

对于老年，每个人都有自己的憧憬。儿孙满堂，膝下承欢，享受天伦之乐这在过去是所有老年人的理想生活。近年来，因为老年常见病的出现，这样的理想生活对于老年人来说越来越奢侈。冠心病就是这么一种对老年人生活造成极大困扰的老年常见病，得了冠心病别说享天伦之乐，就是正常人的生活想过上几天安稳日子，都成了奢望，这点想必大家更为有切身体会。那么，老年人冠心病怎么治比较好？应该怎么治疗呢？

老年人冠心病怎么治比较好？常见疗法解析

1、药物治疗

药物治疗是常规治疗冠心病的基础方法，主要是根据病情，在医师的指导下应用药物进行治疗。药物治疗冠心病可以缓解症状和稳定病情，某些药物也可以延缓或减轻冠状动脉硬化的发展进程，控制引起血管硬化的危险因素。

2、心脏支架、介入

实际上介入跟搭桥手术是一个东西，介入是把里面的堵塞撑开疏通，搭桥是开胸从上游弄一根管子到下游去，重新开辟一条通道。

西医治疗方法，无论是吃药还是介入、支架治疗，从理论上来说，都只是为了起到延缓病情的作用。病情轻微时吃药，病情严重时介入或者支架，并没有寻找根源治疗冠心病。

3、中医保守治疗

上海虹桥心血管医院王丽华主任毕生诊疗经验和开创方法，在冠心病治疗理念方面更为先进。中医认为冠心病的出现与五脏六腑出现问题不无关系，冠心病不仅仅是“心”病，治疗时应该整体辨证施治。通过先进治疗理念和先进治疗方法，上海虹桥心血管医院在冠心病治疗方面颇有建树，经治疗过的患者纷纷为医院点赞，自发形成了一定规模的口碑效应，受到了数万冠心病患者的关注。