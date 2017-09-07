39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 上海虹桥医院癫痫专病 > 正文
综合
问医生

老年癫痫平时需要注意什么？

2017-09-07上海虹桥医院癫痫专病
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：如今患有癫痫病的人群不占少数，为此，很多人群更加关注老年癫痫患者平常要注意哪些的问题，为了能够更好的得到及时的治疗效果

　　如今患有癫痫病的人群不占少数，为此，很多人群更加关注老年癫痫患者平常要注意哪些的问题，为了能够更好的得到及时的治疗效果，很多老年人也在日常生活中积极的锻炼身体，希望通过自身的锻炼来减少日常家庭中的经济负担，这些对于大部分人群来说说比较容易做到的。经常参加一些户外运动，有利于提高人体各项机能的免疫力。

　　其实，老年癫痫患者平常要注意哪些的问题，还需要根据病症的特点进行选择性的注意，通常情况下，患有癫痫病的老人是不能参加剧烈运动的，例如日常的游泳，登山运动，自行车赛车等活动。由于老年人身体中的营养物质处于一个日渐下滑的状态，日常生活中的营养物质需要跟上，尽量吃些清淡而且容易消化的食物，这样才能够得到更好的健康发展。

　　关于老年癫痫患者平常要注意哪些的问题，还需要在医生的建议下进行，由于老年人的身体情况不同，在选择日常的作息时间和运动方式上也存在一定的差异化，为此，需要在满足自身健康的前提下进行药物治疗。好的药物治疗不仅能过得到更快更好的疗效，对于减轻老年人的疾病痛苦也有很好的作用。老年人的神经属于比较脆弱而又敏感的，为此需要在家人的陪同下进行，好的健康方式需要从生活中的点滴做起。尽量避免老年人一个人外出的情况，身边有个人陪伴出行会更安全一些。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈