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癫痫发作的前兆是什么？

2017-09-15上海虹桥医院癫痫专病
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核心提示：癫痫病发作的前兆是什么？癫痫病也就是大家俗称的羊角风，这是一种难以治疗的慢性疾病，但是它发作时却是很突然的，一般患有癫痫病的患者

　　癫痫病发作的前兆是什么？癫痫病也就是大家俗称的羊角风，这是一种难以治疗的慢性疾病，但是它发作时却是很突然的，一般患有癫痫病的患者，要积极采取治疗措施，当然还有平时护理也很重要，还有亲人的陪伴，癫痫病虽然发作很突然，但是它也有前兆，那么，癫痫发作的前兆是什么呢？下面我们一起来看看。下面由上海虹桥医院癫痫专病的专家为大家讲解！

　　一般来说，癫痫病人发作的前数秒都会出现一些错觉，幻觉等等特殊的感觉，还会出现特殊的味觉。但是癫痫病的前兆一般也会分为几种情况。早期来说，面部一侧的口角、眼睑、手指、足趾等等会出现一些抽搐，或者麻木的感觉，然后慢慢扩展。小的时候，会有眼睛凝视或者突然上翻，呆住，叫不住等等情况持续数十秒钟，还会有痉挛，幻觉，错觉等等的动作。如果是大发作时，可能会有意识的丧失，呼吸暂停，跌地等等，还会有抽搐等等的症状，甚至会咬破嘴唇都不一定。患者发作前，意识丧失，不能够及时回应周围的人或者事物，还容易发脾气等等。有的患者还会出现一些其他的意识障碍。

　　癫痫发作的前兆是什么，上面就是一些相关的介绍，癫痫病患者发作时很痛苦，当然也有前兆，希望癫痫病患者的亲人平时多多观察患者，注意发病的前兆，及时采取措施，减少病人的痛苦。平时生活中，要注意对病人的护理和治疗工作，积极配合医生的治疗，帮助病人。

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