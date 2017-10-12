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癫痫发作的症状有哪些？

2017-10-12上海虹桥医院癫痫专病
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核心提示：大多数人可能对癫痫不是很了解，是一种极为顽固的疾病，稍有疏忽就会引起病情的发作，令人很是担忧，癫痫的发作对我们的影响很大，患上癫痫后

　　大多数人可能对癫痫不是很了解，是一种极为顽固的疾病，稍有疏忽就会引起病情的发作，令人很是担忧，癫痫的发作对我们的影响很大，患上癫痫后，患者便长期遭受疾病影响，时不时突发疾病，会严重影响患者的身体健康，不过只要能及时发现进行治疗，就能帮助患者尽快摆脱疾病，所以患者在日常一定要对该病的症状有所了解，这样才能尽早发现病情，那么癫痫发作之后的症状有哪些呢？

　　一、全身性发作：癫痫的类型是非常多的，有的患者可出现全身性发作，比如突然丧失意识，呼吸出现暂停，双眼上翻或者偏斜向一方，四肢发生强直，全身开始抽搐，病发时间为1-5分钟，发作之后患者意识不清晰，数小时后可逐渐清醒。

　　二、部分性发作：还有一些癫痫患者是部分性发作，这种类型的癫痫患者症状表现为局部身体肌肉或者肢体出现抽搐，病症持续时间一般较长，患者不出现意识丧失，如果发作较为严重，抽搐部位肌肉可发生暂时性的麻痹。

　　三、植物神经性癫痫：这种类型的癫痫患者主要是因为神经受到影响导致的，发作时意识障碍轻重不一，发作之后患者出现嗜睡现象，此类病症发作时间可持续数分钟到数小时，且发作的频率不固定，腹痛呕吐以及头痛等为此类癫痫症状表现。

　　四、精神运动型癫痫：还有一种癫痫是指患者在精神运动上会出现障碍，其病症表现主要为患者出现无意识的咀嚼、吞咽和吸吮动作等口咽部动作或者是恶心等内脏症状，患者精神恍惚，出现看到听见其它人看不见听不到的物体及声音等。

　　癫痫发作之后都有哪些症状，对于癫痫疾病的症状就介绍到这里，希望能帮助大家清楚的认识癫痫疾病，癫痫是一种常见的疾病，但是此病的危害却是非常大的，希望患者能够加以重视。

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