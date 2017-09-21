核心提示：相信大多数人们在发现自己患上疾病后都会去医院进行确诊，然后配合医生进行治疗。这其中就涉及到了一些知识，那就是如何选择对治疗效果很好的医院，我们知道牛皮癣是非常难治好的一种疾病，给患者的生活带来的很大影响，所以我们对牛皮癣要多注意了，选择适合的方法进行治疗。帮助患者早日恢复健康。那么，上海治疗牛皮顽癣哪家医院好？下面大家来看看专家的介绍。

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医院设备条件

先进的医疗仪器设备固然可以从一个侧面反映出医院的医疗水平，然而并不能简单地将这两者等同起来。先进的设备能否充分、恰到好处地发挥作用，关键要看医技人员的医德水平和技术水平，更何况诊治许多常见病也不一定非要什么高、精、尖的医疗设备，所以千万不要过分迷信先进的医疗设备。

看病距离远近及交通状况

这在选择医院时也是要考虑到的一个因素，医院离家太远，看病不方便，尤其是如遇一个急症，就更令人着急了。所以，尽量选择离家和工作单位近一些的医院。为了身体的健康多走点路，也是值的。所以首位的还是要看医院的医疗质量和技术水平。

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