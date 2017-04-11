看月经不调是红房子医院好还是南浦医院好

核心提示：女性月经不调是很常见的，所以很多女性都没有注意起来，认为下次就会正常，有时候会发生月经不调其实是一些小因素，但是也有可能是大疾病引起的月经不调，所以如果长期月经不调，就需要重视起来，因为月经不调也有可能会引发严重的疾病。

女性月经不调是很常见的，所以很多女性都没有注意起来，认为下次就会正常，有时候会发生月经不调其实是一些小因素，但是也有可能是大疾病引起的月经不调，所以如果长期月经不调，就需要重视起来，因为月经不调也有可能会引发严重的疾病。

1、引发子宫内膜癌：经量异常时月经不调的一种表现。月经量异常也代表着子宫内膜异常，长期下去会诱发癌变，从而形成子宫内膜癌。

2、导致不孕：女性月经不调是导致不孕的直接因素。现如今工作和学习的压力是生育年龄有所提高，再加上环境污染严重等因素导致不孕发病率呈现上升的趋势，而月经不调是其最主要的原因。所以说月经不调是不孕的征兆，大家要提高警惕。

3、影响容颜：月经不调会导致女性内分泌紊乱，从而影响到美容。月经不调的女性容易出现色斑、皮肤松弛、粗糙等症状，这让爱美的女性苦不堪言。

4、诱发失血性贫血：月经不调的其中一个表现就是月经量过多或不规则出现，这种情况下就会导致患者发生失血性贫血，主要表现为头晕、气喘、心慌等症状，严重时会危及生命。

5、引起头痛：头痛是生活中比较常见的疾病，一般女性发病率要高于男性。这是由于女性独有的生理特征决定的。调查表明，女性头痛多于月经不调有关，约占女性头痛的20%。

以上就是月经不调可能会引发的疾病，所以女性月经不调，一定不要忽视，如果没时间去医院就诊，可以选择一些食疗或者中药治疗，会让月经不调有所改善，但是如果是严重的月经不调就需要去医院就诊，否则会导致严重的妇科病。