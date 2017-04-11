霉菌性阴道炎红房子医院

核心提示：人流手术是女性怀孕后都会选择的手术，其手术方法是将怀孕10周以内的产妇用人工的方法加上静脉麻醉终止妊娠的手术方法，是女性意外怀孕后的安全补救措施，但是这样对女性身体也会造成一定的伤害。

人流手术是女性怀孕后都会选择的手术，其手术方法是将怀孕10周以内的产妇用人工的方法加上静脉麻醉终止妊娠的手术方法，是女性意外怀孕后的安全补救措施，但是这样对女性身体也会造成一定的伤害。

无痛人流在一般的医院里面都是分为三个步骤：痛人流术前检查、无痛人流手术、无痛人流术后消炎，所说的价格呢一般都是指的做完全套手术后的价格，价格会根据医院水准和具体过程的选择的不同而相对有所差异，一般来讲，价格在几百到上千元不等。

做无痛人流手术时也需要做术前的准备工作，做手术前一周不能同房，还要准备好做无痛人流手术时需要穿的比较干净的衣 服，要求宽松方便，此外，从手术时间算起往前推8小时，8小时内不能吃饭、喝水，此外还需要做术前检查，主要包括B超、白带常规、血常规、心电图和肝功能等等。

做好前面的准备工作后，就要开始无痛人流手术过程，先进入手术室，由麻醉师给患者麻醉，麻醉后将镇痛药物注射到患者体内，等患者失去知觉并进入睡眠状态后，一声就会用吸管把孕囊和妊娠组织吸出，手术完毕。做完手术后，要进行

消炎，遵医嘱即可。

女性人流手术后多注意自己的身体情况，一旦出现异常就需要到医院去就医，比如出现阴道流血超过一周，或者下腹发热，白带浑浊等。女性流产后要休息两周以上，一个月内不可以有性生活，更不要做体力劳动，饮食方面忌口辛辣，生冷、油腻的食物。保持一颗良好的心态。