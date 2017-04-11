上海红房子妇科医院预约挂号

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2017-04-11
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核心提示：无痛人流有很多种方法，最常见的是微创无痛人流，但是女性做完人流会对身体造成一定的伤害，现在很多年轻夫妻怀孕后因为工作原因都会把孩子打掉，但是还是会给身体留下后遗症，严重还会影响生育，所以女性在选择手术的时候要选择适合的手术。

　　无痛人流有很多种方法，最常见的是微创无痛人流，但是女性做完人流会对身体造成一定的伤害，现在很多年轻夫妻怀孕后因为工作原因都会把孩子打掉，但是还是会给身体留下后遗症，严重还会影响生育，所以女性在选择手术的时候要选择适合的手术。

　　 有什么事情不能盲目，怎么说也要去医院检查一下，去医院做个B超，常规B超就可以，咨询医生是宫内孕还是宫外孕.但是呢你去之前多喝水，要憋尿的，B超需要通过尿夜来反射子宫情况。具体的医生会给你详细说明的，你要积极配合医生。

　　 还有一种就是不需要手术就能完成的人工流产，看电视上好多狗血剧情都是这样。喝了某种药，肚子开始疼然后流血，之后就流产了。所以药流在怀孕早期不须手术、而用打针或服药的方法就可以人工流产。

　　 不管怎么说既然怀孕了，就要做好全面的考虑，毕竟是一条小生命，不能因为各种借口就流产了吧。做女人爱自己多一点，无痛流产多少会有些风险，会给妇女的身体带到极大的危害，假如手术不妥，甚至会给咱们的性命带到必定的威胁。

　　 在和爱人性生活的时候尽量要求他戴好避孕套，既然不想怀孕就做好安全措施。珍爱自己，平时生活中多锻炼身体增强自己的抵抗力，多吃蔬菜进而水果补充维生素。要去正规的医院进行检查配合医生。

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