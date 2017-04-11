上海红房子南浦医院地址

核心提示：因为无意之间怀孕了，这个宝宝不想要，想通过人流的方法流掉，不知道去哪家医院比较好呢？现在刚刚怀孕35天，按照现在的天数，应该适合做人流手术吧，术后对身体的影响大不大呢？这些都是我想了解的。

因为无意之间怀孕了，这个宝宝不想要，想通过人流的方法流掉，不知道去哪家医院比较好呢？现在刚刚怀孕35天，按照现在的天数，应该适合做人流手术吧，术后对身体的影响大不大呢？这些都是我想了解的。

首先：无痛人流手术使用的麻药是异丙酚，这种药物代谢很快，在身体里只停留很短的时间，没有任何后遗影响。只是在麻醉过程中，很少数人发生过敏等反应，但在麻醉医生的监护下也可安全过关。

然后，无痛人工流产，一级戒严的48小时其实整个手术过程只需要大约15分钟，但加上事先的准备，即使一切顺利，至少也需要两天时间。以下就是安妮按照医生的叮嘱，48小时详细日程。

最后，流产后应重视饮食的补养，这对女性身体健康有很大的影响。因为流产对身体有一定的损伤，丢失一定量的血，加上流产过程中心理上承受的压力和肉体上的痛苦，使流产后的身体比较虚弱，有的人还会有贫血倾向。

女性无痛人流后，身体容易出汗，虚弱。因此可以多补充水分，尤其是维生素c、维生素b，日常饮食中可以多吃水果和蔬菜，有利于防止便秘，忌口生冷、辛辣的食物。