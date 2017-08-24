抑郁症有哪些发病病因

核心提示：现代社会随着人们生活水平的提高，人们的生活和工作压力也越来越大，而导致了许多精神疾病的发生，其中最常见的一种就是抑郁症了。而且这种疾病呈现逐年递增的趋势，下面就为大家讲解一些这方面的原因。抑郁症发病率升高的原因有什么？

现代社会随着人们生活水平的提高，人们的生活和工作压力也越来越大，而导致了许多精神疾病的发生，其中最常见的一种就是抑郁症了。而且这种疾病呈现逐年递增的趋势，下面就为大家讲解一些这方面的原因。抑郁症发病率升高的原因有什么？

一、环境诱因：如在生活中出现一些令人感到有压力的生活事件及失落感都有可能会导致一个人患有抑郁症，比如说丧偶（尤其老年丧偶，几乎八、九成的人会得此病）、离婚、丢掉工作、失去健康、财务危机等。疾病因素，常见的有糖尿病、心脏病、中风、癌症等患者，都易患抑郁症。像甲状腺机能亢进，即使是轻微的情况，也会患上忧郁症。忧郁症也可能是严重疾病的前兆，如帕金森症、胰脏癌、脑瘤、阿兹海默症等。

二、家族遗传性。研究人员发现，如果家庭中有抑郁症的患者，那么其他家庭成员患病的危险性就会增高，这可能是遗传导致了抑郁症易感性升高，其中双相抑郁症的遗传性更高些，这是一种抑郁症的发病原因。社会环境因素，人际交往、工作压力、家庭矛盾等等诸如此类的社会心理因素都可能导致抑郁症的发生。除此之外，一些严重的躯体疾病，如脑中风，心脏病发作，激素紊乱等常常引发抑郁症，并使原来的疾病加重。另外，抑郁症患者中有1/3的人有物质滥用的问题。

三、遗传基因：普通假使一个人的家族中有抑郁症史，那么他们患有抑郁症的可能性就远高于正常的人。研讨显现，父母其中1人得忧伤症，子女得病几率为25%;若双亲都是忧伤症病人，子女患病率进步至50%～75%。环境诱因，如在生活中一些令人感到有压力的生活事情及失落感都有可能会招致一个人患有抑郁症，比方说丧偶（特别老年丧偶，简直八、九成的人会得此病）、离婚、丢掉工作、财务危机、失去安康等。药物要素，假使一个人长期的在生活中服用一些高血压药、治疗关节炎或帕金森症的药，那么就大大增加了患抑郁症的风险性。

四、疾病：如生活中的心脏病、中风、糖尿病、癌症与阿兹海默症的这些慢性疾病，一旦患病，患者就更容易患抑郁症。甲状腺机能亢进，即便是细微的状况，也会患上忧伤症。忧伤症也可能是严重疾病的先兆，如胰脏癌、脑瘤、帕金森症、阿兹海默症等。个性，假使在生活中长期有自卑、自责、悲观等消极心情，那么患有抑郁症的风险性就更大。抽烟、酗酒与滥用药物，之前不少的人觉得能够借助酒精、尼古丁来舒缓忧伤症心情。但是其实运用这些东西实践上会引发忧伤症及焦虑症。饮食，假使一个人的典礼中缺乏叶酸与维生素b12，也有可能会惹起忧伤病症。

大多数是关于抑郁症发病率升高原因的介绍，希望这些知识能够引起大家的注意，大家在平常的生活当中一定不要有太大的心理压力。只要不生病就是福分，所以我们一定要控制好自己的预防工作。另外患者朋友一定也要配合医生积极的治疗，祝愿患者早日康复。