抑郁症疾病的成因有什么

核心提示：很多人都爱在心情不好的时候吃一些甜食认为这样能够改善心情，不过专家介绍说甜食虽然能给人带来很好的口感但是由于甜食大部分都是由糖精制成的，因此不易过多的使用，所以在吃甜食的时候要适量，抑郁症在我们的身边是较多发的，很多的人会遇到此病，遭受到了抑郁症的困扰及伤害，朋友们需要在生活当中将抑郁症的病因关注起来，并且要注意加以分析才可以，那么到底是什么样的原因导致了抑郁症发病率的不断提升呢。

很多人都爱在心情不好的时候吃一些甜食认为这样能够改善心情，不过专家介绍说甜食虽然能给人带来很好的口感但是由于甜食大部分都是由糖精制成的，因此不易过多的使用，所以在吃甜食的时候要适量，抑郁症在我们的身边是较多发的，很多的人会遇到此病，遭受到了抑郁症的困扰及伤害，朋友们需要在生活当中将抑郁症的病因关注起来，并且要注意加以分析才可以，那么到底是什么样的原因导致了抑郁症发病率的不断提升呢。

抑郁症的病因：

1、应激性生活事件。与他人的冲突、经济困难、退休、失业、生小孩、孤独、失去亲人或失去重要的东西等不愉快的生活事件，都会使易感者发生抑郁或使抑郁加重。抑郁反应常常延迟发生，有时在生活事件发生几个月后才出现。

2、临床医学的一个假说认为抑郁症患者脑中化学物质失去平衡，从而导致抑郁，给患者抗抑郁药或其他药物，恢复平衡，从而改善抑郁的躯体表现。

3、抑郁症有家族聚集性，有遗传倾向。单卵双生子研究显示，双生子的一方发生抑郁症，其同胞发生抑郁症的危险性高达70%，相反，非双生子的兄弟姐妹中有一个发生抑郁症，其他兄弟姐妹发生抑郁症的危险性仅15%。

4、还可能是由躯体疾病或药物所致。腮腺炎、流感、肝炎、甲状腺病变、贫血、糖尿病、避孕药、酒或其他精神活性物质滥用、心脏病、高血压等疾病都会引发抑郁症状。为此，临床诊断抑郁症应该进行体检，以排除这些原因。

5、患者的人格特征也是发生抑郁的一个重要因素。抑郁患者对自己、对世界的看法常常很悲观，不注意好的事情，对坏的事情特别专注。有些人虽然没有抑郁但倾向于用这种悲观的方式看问题，换句话说，他们可能有抑郁人格。有这种人格特点的人发生抑郁症的危险性较高。

抑郁症的治疗办法：

一、战胜抑郁症的方法主要有适量的运动：不同的运动形式可以帮助人们减少压力，放松心情，减轻抑郁情绪，使你精力充沛，增加平衡性及柔韧性。从总体功能上来讲，运动疗法安全、有效而且简单易行，但进行新的运动项目之前，一定要同你的医生商议。

二、战胜抑郁症的方法主要有多交良友，开解心灵：抑郁症患者的一个特点就是逃避现实，喜欢闭门独居自视过低、过分夸大自己的缺点等等症状，如果长期下去，会导致抑郁情绪加重，改变这种恶性循环的前提必须强迫自己走出去，多接触朋友，参加社会活动或出去旅游，尽管开始内心会很痛苦，但是只要坚持一段时间后，负面的情绪感受就会被外部环境慢慢消融，你的自信心就会重燃起来。

三、战胜抑郁症的方法主要有冥想法：如，每天晚上睡觉之前，静坐一会，努力放松自己，静坐思考，抛开一切，给大脑放松和调整的时间。早晨醒来后，不必着急起床去想象一下，今天是美好的一天，多给自己灌输积极的心态。

四、心理舒缓压力：抑郁症患者大都心情低落、整日愁眉不展，对什么事情都丧失了兴趣，这时想要走出抑郁情绪，加强抑郁症自我调节最直接的方式就是多培养一些能够转移注意力的兴趣和爱好。抑郁症患者不要独来独往，参加一些集体活动，多与家人进行感情交流。尝试着做一些轻微的体育锻炼，也可以看看电影、电视或听听音乐。

当我们认识到了上述中的这些介绍之后，了解到了导致抑郁症发病率提升的原因有哪些了，朋友们必须要关注自己的健康，应当将抑郁症的病因了解清楚，在平时的生活中大家要注意预防抑郁症，而且还应当分析此病的发病原因才行。