抑郁症的危害都有哪些

核心提示：对于抑郁症这种病症，我们大家并不陌生很多，社会生活当中很多人都会患上这种病症，对于这种病症如果得不到及时的治疗，就会危及到患者的身体健康，所以对于这种病症，我们一定不要忽视，要进行积极的治疗，下面给大家详细的介绍一下抑郁症的危害都有哪些。

对于抑郁症这种病症，我们大家并不陌生很多，社会生活当中很多人都会患上这种病症，对于这种病症如果得不到及时的治疗，就会危及到患者的身体健康，所以对于这种病症，我们一定不要忽视，要进行积极的治疗，下面给大家详细的介绍一下抑郁症的危害都有哪些。

出现抑郁症的几种危害：

一、躯体不适

此病的患者不仅是心理郁闷还会伴有一些躯体症状，睡眠质量下降、身体乏力、食欲不振、疼痛等症状。还有可能会出现其它的系统症状，隐匿性抑郁症容易出现情绪低落等症状，多是身体不适。以失眠、早醒、疼痛为主。

二、亲友和患者本人被痛苦折磨

得了抑郁症有哪些危害？抑郁症病人不仅自身受折磨，其家人也会受到折磨，影响了自己和家人的生活质量。如果父母双方有一方是抑郁症患者，对子女的症状是很不利的。子女的抑郁也会受到父母抑郁的影响。

三、心理备受煎熬

即便是一件很小的事情，在患者看来也是很大的一件事情，这种心态一直折磨着患者的心理。患者就像是戴上了有色眼镜看待事物一样。患者总是喜欢将主关的情绪看待问题和理解事情，进行反复的心理斗争。这样越陷越深，导致自己无法走出迷途。

四、有自杀倾向

得了抑郁症有哪些危害？抑郁症病人有约有一半的患者会有自杀想法。约有20%患者以自杀杀结束生命。研究发现，人生中至少一次机会会患上抑郁症。

抑郁症是如何产生的：

1、抑郁症是怎样产生的，首先可能是因为受到一些打击或者是因为发生了一些其它的原因造成的，丧失自信遭遇挫折都可能会产生此病。开始则可能是因为缺乏自信，长此以往会因为生活中很多的不如意丧失自信和失望也是产生此病的根源。

2、其次诱发该病的原因与长期心理障碍有关，由于患者缺乏自信，产期的情绪低落，心理上在受到一些创伤也是很容易诱发抑郁症的。如果父母中有一人患此病，则子女患此病的几率较大，如果是父母二人都患有此病，那么，其子女患该病的风险会加大。

3、其实身体中缺少维生素和氨基酸也会生病，因此为了避免抑郁症，应该保持维生素和氨基酸在合理的范围内，防止情绪波动。维生素B族的食物可以多吃一些。

对于抑郁症，我们详细的给大家介绍很多，希望能给大家带来一定的帮助，产生这种病因的原因也有很多，我们一定要有针对性的治疗，不要乱投医，乱用药，错过治疗的时期，给患者的工作和生活带来严重的伤害，在治疗期间一定要注意自己的日常护理，保持自己的心情愉悦，使疾病能够更快的康复。