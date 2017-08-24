导致抑郁症的原因都有哪些

核心提示：对于抑郁症，这种病症，我们大家并不陌生的社会生活当中，很多人都会患上这种病症，对于这种病症如果得不到及时的治疗，就会危及到患者的身体和心理健康，所以对于这种病状我们一定不要忽视，要进行积极的治疗，下面给大家详细的介绍一下，导致抑郁症这种病症的原因都有哪些。

对于抑郁症，这种病症，我们大家并不陌生的社会生活当中，很多人都会患上这种病症，对于这种病症如果得不到及时的治疗，就会危及到患者的身体和心理健康，所以对于这种病状我们一定不要忽视，要进行积极的治疗，下面给大家详细的介绍一下，导致抑郁症这种病症的原因都有哪些。

1、人格特点。人格特点与抑郁性神经症的发生有很大的关系，有人认为本病与抑郁型人格障碍难以区别。

2、心理社会因素。本病常由心理社会因素所诱发，病前的精神刺激既不像“反应性抑郁”那样异乎寻常的突出和严重，又不像“内源性抑郁症”那样无足轻重。

3、抑郁症的发病原因与遗传因素密不可分。本站专家指出，虽然抑郁症不是遗传病，但是遗传因素在引发抑郁症的因素中的作用颇为复杂，报告各有不同，需要专家们进行深入研究和探析。

4、生理因素。下丘脑功能可能发生改变。下丘脑与体内情况的稳定、某些生物节律的调节、新陈代谢和植物神经系统功能状态等有关。

5、生物化学因素。抑郁症的生物胺理论主要是儿茶酚胺和吲哚胺对情感状态的影响，至于抑郁性神经症病人是否有这些生物胺的改变尚无法确定。

抑郁症自我调节有以下方法：

1、自然陶冶法。人生在世，喜怒哀乐皆有。当你平时心情不好的时候可在晚饭后到你家附近的公园散散步，痛快地玩一玩，对改变你的不良的情绪肯定会有帮助。

2、语言调节法。通过语言既可抑制人的愉快情绪，也可抑制做的忧愁与苦闷。即使不出声的内部语言也能使人调节自己的情绪。

3、注意转移法。注意转移法就是把自己的注意力从一种情绪状态中转移到另一种能引起其他情绪状态的事物上。

4、思维转移法。 把思维活动从消极的、不愉快的情绪上转移到另外的情绪状态中去，从而摆脱消极的、不良的情绪的缠绕称为思维转移法。

5、行动转移法。行动转移法是将某些情绪转化为行动的方法。

通过我们的详细介绍，相信大家对于抑郁症这种病症的自我调节方法都有了更深刻的认识啊，在生活当中一，一旦患上这种病症一定要进行，自我调节，是疾病能够更快的康复，在治疗期间一定要保持自己的心情愉悦，调节自己的情绪啊，要学会放松，不要给自己太大的精神压力呀，要保持一个很正确的心理状态，使疾病能够更快的康复。