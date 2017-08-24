哪些症状什么是抑郁症

核心提示：当前很多的朋友对于抑郁症是特别熟悉了，而且有很多的专家已经开始了对抑郁症的研究和探索，要想清楚的了解抑郁症，首先需要把该病的症状表现加以关注才可以，下面就为大家来介绍一下抑郁症发病后的症状表现是什么。

当前很多的朋友对于抑郁症是特别熟悉了，而且有很多的专家已经开始了对抑郁症的研究和探索，要想清楚的了解抑郁症，首先需要把该病的症状表现加以关注才可以，下面就为大家来介绍一下抑郁症发病后的症状表现是什么。

抑郁症的症状表现：

1、情绪低落是抑郁症一个明显的特征。不同抑郁症患者，不同的病情阶段，其症状也不尽相同。轻度抑郁症患者会感到心境不佳，重度抑郁症患者会感到忧伤、悲观、绝望。抑郁症患者容易感到心情沉重，觉得生活没意思，高兴不起来，整日郁郁寡欢，有度日如年的感觉，觉得痛苦难熬，不能自拨。有的抑郁症患者会焦虑、易激动、紧张不安等表现。

2、丧失兴趣是抑郁症常见症状之一。抑郁症患者对所有感兴趣的事物都缺乏主动性，对往常爱好的兴趣也不屑一顾。常闭门独居，疏远亲友，回避社交。抑郁症患者感受不到自己内心的真是体验感。

3、无精打采、疲惫不堪。患者自感做任何事情都力不从心、费劲，就像“泄了的皮球”一样。

4、自我评价过低。抑郁症患者总感前途一片黑暗，没前途、没希望，甚至极力低估自己的能力，觉得自己是个没有价值的人，严重者还会出现自责自罪，甚至会有轻声的念头。

5、抑郁症患者呈显着、持续、普遍的抑郁状态。他们注意力难以集中、记忆力减退、反应迟钝、思路闭塞、行动迟缓，有些病人则表现为不安、焦虑、紧张和激越。

6、体重下降、睡眠障碍。抑郁症患者因自身低落的情绪，食不乏味，长期下去体重下降。有的患者还有睡眠障碍，或早醒，或入睡困难。

抑郁症的护理措施：

（1）患者要有专人护理，因为患者有自杀的可能性，所以要找专人护理，其保持在患者身边寸步不离。护理人员应该掌握相关卫生知识，及时了解病人的情况，掌握相应的护理技能。

（2）患者的衣食住行要得到细心的照料，患者应该有规律的生活，早睡早起。在允许的情况下，每天都应该出来活动一番。随时关注天气的变化，积极预防身体疾病的发生。

（3）饮食方面，为了一个良好的体魄，饮食要注意各种以营养成分的摄取，以清淡为主食。特别是蛋白质的摄取要很充足，多吃高蛋白、富含维生素的食品。

（4）睡眠护理，患者经常有一些睡眠障碍。患者在睡前忧心忡忡、焦虑不安。家人应多在身边陪伴着。安慰、劝导他们，这样，病人会有一种安全感。抑郁情绪也易消除，对病人的睡眠也会有帮助。

朋友们了解到了上面的介绍之后，已经清楚的认识到了抑郁症发生后的症状有哪些了，抑郁症困扰着患者的正常生活，带给他们非常多的阻碍，多去了解抑郁症，才会给我们应对抑郁症带来帮助，平时还要注意去进行相关的预防。