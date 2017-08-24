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抑郁症精神思维疾病如何治疗

2017-08-24
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核心提示：有很多的朋友都会患有抑郁症这种疾病，这种疾病好发生以后会给患者朋友出现情绪激动，神情恍惚，并且还有自杀或者伤害他人的倾向，会严重影响到患者的生活和学习，所以大家一定要重视这种疾病，下面就给大家，介绍一些关于抑郁症治疗方面的知识。

　　有很多的朋友都会患有抑郁症这种疾病，这种疾病好发生以后会给患者朋友出现情绪激动，神情恍惚，并且还有自杀或者伤害他人的倾向，会严重影响到患者的生活和学习，所以大家一定要重视这种疾病，下面就给大家，介绍一些关于抑郁症治疗方面的知识。

　　做最感兴趣的事：如果抑郁症患者在事业上没有获得成功，想办法增进自己的技能，从最感兴趣的事入手，或者再寻找其他成功的机会，有计划地做些能够获得快乐和自信的活动，尤其在周末，譬如打扫房间、骑赛车、写信、听音乐、逛街等。认知行为治疗：帮助一个人认识到自己消极的思维模式和行为，并用积极的思维模式和行为进行代替。对于抑郁症病人的日常生活和未来前景，抑郁症的心理疗法之认知行为治疗可以迅速产生重要的变化。抑郁症的心理疗法之人际关系治疗：侧重于解决促成抑郁症的有问题的人际关系和社会关系。通过学习如何更有效地与他人交往，抑郁症患者能够减少日常生活中的冲突，获得家人和朋友的支持。

　　心理动力学治疗：帮助一个人自我反省，揭示和了解可导致抑郁症的情绪冲突。因为在童年期没有解决的冲突可能是导致抑郁症的原因，所以用这种治疗方法解决问题可能需要花费一些时间，这是抑郁症的心理疗法之一。广交良友。经常和朋友保持交往的人，其精神状态远比孤僻独处的人好得多。多吃些富含维生素b和氨基酸的食物。做最感兴趣的事。如果事业上没有获得成功，想办法增进自己的技能，从最感兴趣的事入手；或者再寻找其他成功的机会。

　　改善家庭环境。在对患者中度精神抑郁症的治疗及护理上，心理医生会建议让家庭成员一起分析、寻找病人发病根源，共同去除不良刺激因素，改善家庭成员间的关系，创造一个和睦的家庭环境，这是中度精神抑郁症病人家庭治疗及护理的关键。加强心理护理。大量的临床案例可以证明，中度精神抑郁症状明显的患者往往具有自杀念头，需有人看护。看护着通过关心患者的心境，在于病人交谈中诱导病人倾吐内心的隐秘或痛苦，了解知道病人的需求，同时帮助患者增强自信心及战胜疾病的信心，警惕预防患者自杀。

　　看了以上介绍抑郁症治疗方法的知识，希望能对大家提供帮助，家人和朋友也要多学习以上的知识，帮助也让患者治疗，另外一人，患者朋友也不要存在过多的心理压力，积极的面对工作和学习，乐观的看待人生因为人生在世，只有身体的健康是最重要的，其他的一切都是浮云。

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