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精神分裂症发病后的主要表现

2017-08-25
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核心提示：日常生活当中精神分裂症特别的常见，遇到此病之后，精神方面就会受到影响，我们需要将精神分裂症了解清楚，而且应当将此病的症状表现加以重视才可以，接下来为大家介绍一下精神分裂症的具体症状表现会有哪些呢。

　　日常生活当中精神分裂症特别的常见，遇到此病之后，精神方面就会受到影响，我们需要将精神分裂症了解清楚，而且应当将此病的症状表现加以重视才可以，接下来为大家介绍一下精神分裂症的具体症状表现会有哪些呢。

　　精神分裂症的症状：

　　1.思维障碍：表现为语言的散漫、混乱或啰嗦。讲话主题会出现突然的无法理解的变化；有时发生一阵由于边缘联想或只有患者自己才理解的"象征性"所引起的紊乱，以致不能像正常人那样地按照逻辑进行思考。情感变化，最特征性的情感变化是感情的平淡迟钝和不协调。但是对轻度的情感平淡与不协调很难进行评估，因为目前的评估方法都比较主观，并不十分可靠。各种心境障碍一抑郁、兴奋、焦虑、欣，陡一都可见于精神分裂症；在急性病例中，迷惘也不少见。

　　2.感知障碍：幻听是最常见的一种幻觉，但也可见幻视、幻触包括性感觉、幻味或幻嗅。幻听可见于各种疾病，不一定是精神分裂症；但是某些幻听，特别是对病人的行动像实况广播那样地进行讲述的幻听声音，或者是议论病人的语声，往往具有特殊诊断价值。妄想，常见被害妄想，还有那些涉及疑病、宗教、嫉妒及性别身份特别是同性恋的妄想。

　　3.紧张症表现：在运动方面的紊乱表现可从兴奋躁动直到明显的迟钝，以至木僵或缄默。有时可见"作态"，患者采取某种奇异姿势像钉在十字架上一般，或者头部远离枕头数寸之高，而且能维持较长时间。有时可以见到极严重的违拗或自动服从症。矫柔做作的步态、扮鬼脸、或者过分夸张的正常动作等所谓 "表相"的表现也相当常见。暴力行为，虽然较轻的冲动行为很常见于急性精神分裂症发作之时，但是由于命令性幻听所引起的危险动作或袭击"迫害者"的行为，还比较少见。有时，会发生一些古怪的暴行，例如自伤常伤及性器官或谋害性攻击。

　　4.非特殊性症状：可以发现病人明显地退缩，与外界现实相隔离，并且与内心欲念也不相协调。可能有一些精神运动性异常表现：如，摇摆、蹁步、奇怪的动作反应，或者竟毫无动作。病人常显得迷惘若失、奇怪的穿着打扮、或蓬头散发。常有言语贫乏，以及伴有魔术思维样的仪式性行为。患者可能显得抑郁、焦虑、愤怒，或者是上述感情的混合状态。还可能有一些关系观念与疑病想法。有时在兴奋期，病人显得混乱或定向不全，但是一般说意识并无明显障碍。

　　精神分裂症的护理：

　　一、心理护理，提高病人的自信心，消除其自卑感，同时对周围人群进行精神卫生宣教，使他们对精神病具有正确的认识，消除社会偏见，为病人康复创造一个良好的环境。

　　二、生活技能训练，康复期病人少动，家人应鼓励病人加强生活技能的训练，帮助病人制定适宜的作息时间表，逐步开始有规律的生活，做到起居有节，饮食如常，睡眠良好，注意仪表，做一些力所能及的家务，听听音乐，看看电视。年轻力壮者可参加一些健身活动。切忌整日卧床，饭来张口，衣来伸手、无所事事的生活。

　　三、人际关系的恢复和发展，精神病人病后存在不同程度的情感淡漠、行为退缩、依赖性强等不利于人际关系恢复的因素，周围人群也以新的目光看待病人，其中不乏偏见和误解。家人应帮助病人恢复原有的人际关系发展新的人际关系。家属、同事、邻居给以关心、帮助和热情。

　　四、充实精神健康知识，全社会应该多学习精神卫生知识，充分理解康复的精神病人，视情况安排恰当的工作，这对病人的康复有重要意义。预防复发，家属应该督促病人坚持服药，巩固疗效，忌烟酒，忌浓茶，生活起居有规律，同时细心观察病人的睡眠、情感、行为、药物反应等变化，遇有心理、社会或其他应急事件时应及时防范。

　　在认识上面的知识之后，我们已经认识了精神分裂症带来的症状是什么了，精神分裂症让较多的朋友极度的困扰，让患者的情绪低落，影响了平时的生活，所以说大家要清楚的了解此病的知识，大家还需要进行此病的预防。

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