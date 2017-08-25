精神分裂症的病因及症状特点

核心提示：随着升学压力及各种就业压力的增大，及亲朋好友的种种期望，使得孩子们喘不过气来，久而久之就会出现一些心理疾病，其中比较常见的就是精神分裂症，对于精神分裂症，我们要多做一些了解，以便于我们在出现这种疾病时能够很好的进行治疗。

随着升学压力及各种就业压力的增大，及亲朋好友的种种期望，使得孩子们喘不过气来，久而久之就会出现一些心理疾病，其中比较常见的就是精神分裂症，对于精神分裂症，我们要多做一些了解，以便于我们在出现这种疾病时能够很好的进行治疗。

精神分裂症是一种病因未明的精神病，具有特征性的思维、知觉、情感、行为等多方面的障碍。多在青壮年起病，一般无意识及智能障碍，病情多迁延。而在儿童少年期，因为神经系统还没有发育完善，其观察感知周围事物的认知能力还不如成人，思维尚不成熟，故儿童期精神分裂症早期症状不一定是典型感知觉、思维障碍等极具特征的精神分裂症症状，不一定会出现诸如：幻觉、妄想等症状，而是常常表现为性格行为方面的异常变化。

这其中最常见的是学习生活上的变化，他们由原来学习努力自觉认真，成绩比较好，逐渐表现得不再认真了，对学习马虎了事，整日精神萎靡不振，注意力不集中。学习成绩明显下降也毫不在乎，漠不关心，不求上进。甚至不愿再去上学、逃学，在社会中游荡，惹是生非。这时很多家长会认为是孩子的道德品质出现问题，但在加强管教后收效甚微。逐渐地孩子的症状与成人类似了，出现了异常的言语行为以及思维、认知、情感等方面的障碍。延误了治疗时机。

看看患者的八大禁忌。

1、忌居室不安静。喧闹、嘈杂的居住环境只会使患者病情加重。因此，患者得病后，家属应给以同情，为其安排安静舒适的环境，或将患者送往幽静的农村进行治疗，以期缩短疗程。

2、忌悄悄把药积蓄起来。有的患者有自杀的萌念，悄悄把安眠药等药物积蓄起来，到时一次性吞服，造成自杀。因此，家属对其举动应加监视，应将药品妥为保存，每次按剂量发给，亲眼看见患者服下。

3、忌看惊险、凶杀、悲剧性的小说、画报、连环画、电视、电影等等，以免增加患者的刺激，加重患者的病情。

4、忌治疗康复后再度陷入当初诱发疾病的环境。有的精神分裂症患者系由于受继父、继母的虐待、歧视日久而诱发疾病的。治疗康复后应改变其环境，以免复发。

5、忌喝酒吸烟。烟酒均具有刺激性，对精神分裂症患者应列为禁忌。

6、忌单独外出。精神分裂症患者单独外出具有一定的危险性，应予避免，家属严加陪伴守护。

7、忌玩弄刀剑棍棒等体育用品，以免患者失手，造成意外。

8、忌练气功。有多数患者练气功会出现“气功偏差”（练功不当“走火入魔”）而加重病情，故精神分裂症患者忌练气功。

精神分裂症患者在日常生活中一定要注意这些禁忌，首先要给患者创造一个温馨舒适的环境，避免受到各种刺激，除此之外，要养成良好的生活习惯，配合饮食方面的调节，使患者早日远离精神分裂症，拥有正常的生活。