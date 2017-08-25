39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 上海新科精神科医院 > 正文
综合
问医生

精神分裂症的病因及症状特点

2017-08-25
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：随着升学压力及各种就业压力的增大，及亲朋好友的种种期望，使得孩子们喘不过气来，久而久之就会出现一些心理疾病，其中比较常见的就是精神分裂症，对于精神分裂症，我们要多做一些了解，以便于我们在出现这种疾病时能够很好的进行治疗。

　　随着升学压力及各种就业压力的增大，及亲朋好友的种种期望，使得孩子们喘不过气来，久而久之就会出现一些心理疾病，其中比较常见的就是精神分裂症，对于精神分裂症，我们要多做一些了解，以便于我们在出现这种疾病时能够很好的进行治疗。

　　精神分裂症是一种病因未明的精神病，具有特征性的思维、知觉、情感、行为等多方面的障碍。多在青壮年起病，一般无意识及智能障碍，病情多迁延。而在儿童少年期，因为神经系统还没有发育完善，其观察感知周围事物的认知能力还不如成人，思维尚不成熟，故儿童期精神分裂症早期症状不一定是典型感知觉、思维障碍等极具特征的精神分裂症症状，不一定会出现诸如：幻觉、妄想等症状，而是常常表现为性格行为方面的异常变化。

　　这其中最常见的是学习生活上的变化，他们由原来学习努力自觉认真，成绩比较好，逐渐表现得不再认真了，对学习马虎了事，整日精神萎靡不振，注意力不集中。学习成绩明显下降也毫不在乎，漠不关心，不求上进。甚至不愿再去上学、逃学，在社会中游荡，惹是生非。这时很多家长会认为是孩子的道德品质出现问题，但在加强管教后收效甚微。逐渐地孩子的症状与成人类似了，出现了异常的言语行为以及思维、认知、情感等方面的障碍。延误了治疗时机。

　　看看患者的八大禁忌。

　　1、忌居室不安静。喧闹、嘈杂的居住环境只会使患者病情加重。因此，患者得病后，家属应给以同情，为其安排安静舒适的环境，或将患者送往幽静的农村进行治疗，以期缩短疗程。

　　2、忌悄悄把药积蓄起来。有的患者有自杀的萌念，悄悄把安眠药等药物积蓄起来，到时一次性吞服，造成自杀。因此，家属对其举动应加监视，应将药品妥为保存，每次按剂量发给，亲眼看见患者服下。

　　3、忌看惊险、凶杀、悲剧性的小说、画报、连环画、电视、电影等等，以免增加患者的刺激，加重患者的病情。

　　4、忌治疗康复后再度陷入当初诱发疾病的环境。有的精神分裂症患者系由于受继父、继母的虐待、歧视日久而诱发疾病的。治疗康复后应改变其环境，以免复发。

　　5、忌喝酒吸烟。烟酒均具有刺激性，对精神分裂症患者应列为禁忌。

　　6、忌单独外出。精神分裂症患者单独外出具有一定的危险性，应予避免，家属严加陪伴守护。

　　7、忌玩弄刀剑棍棒等体育用品，以免患者失手，造成意外。

　　8、忌练气功。有多数患者练气功会出现“气功偏差”（练功不当“走火入魔”）而加重病情，故精神分裂症患者忌练气功。

　　精神分裂症患者在日常生活中一定要注意这些禁忌，首先要给患者创造一个温馨舒适的环境，避免受到各种刺激，除此之外，要养成良好的生活习惯，配合饮食方面的调节，使患者早日远离精神分裂症，拥有正常的生活。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈