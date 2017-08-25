39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 上海新科精神科医院 > 正文
综合
问医生

了解引起精神分裂症的原因

2017-08-25
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：由于生活和工作压力的增大，很多人出现了一些精神疾病，精神分裂症就是比较常见的一种，这种疾病的出现，给我们的正常生活带来很大的不便，因此在日常生活中我们一定要注意预防，首先要了解引起精神分裂症的原因有哪些？

　　由于生活和工作压力的增大，很多人出现了一些精神疾病，精神分裂症就是比较常见的一种，这种疾病的出现，给我们的正常生活带来很大的不便，因此在日常生活中我们一定要注意预防，首先要了解引起精神分裂症的原因有哪些？

　　精神分裂病因一：精神刺激

　　刺激性生活事件对疾病的发生有诱发作用。有的学者认为，刺激性生活事件可触发具备精神分裂症患病倾向者的症状，并使其出现得更为明显。精神刺激是最为常见的精神分裂症的病根。

　　精神分裂病因二：生理病因

　　伴随医学微生物学的发展，越来越多的证据表明精神分裂症的病理原因与人体的生理因素有关。其中多巴胺假说是最被广泛接受的精神分裂症病因假说，抗精神病药物通过作用多巴胺（DA）神经递质，可以改善精神分裂症状，正好支持这一假说。

　　精神分裂病因三：遗传因素

　　临床实践研究表明，遗传因素与精神分裂症的发病关系重大。家系调查及对精神病患者家属的研究表明，患者亲属中的本症患病率高于一般人群，且与患者血缘越近者，患病的机率越高：其中子女、同胞及父母为较高，而且发病年龄越小，遗传因素作用就越明显。

　　精神分裂病因四：环境因素

　　目前的研究结果认为，并非贫困阶层的居民易于罹病，而是在这一阶层中的人群生活条件很差，接受治疗不及时和不，再加上易与家人发生冲突，引起反复住院，最终造成疾病迁延不愈，因而影响着本病的是病程而非病因，从而增加了患精神分裂的病率。环境因素对本病的起病有一定影响。

　　精神分裂症还会给患者带来哪些危害呢？

　　1、精神分裂症是一种严重的精神疾病，精神分裂对患者的影响是非常大的。精神分裂症剥夺了他们享受正常人生活的权利。精神分裂症的患病时间是非常长的。有的患者患病甚至会长达几十年，严重的影响了疾病分裂症患者的正常生活。

　　2、精神分裂症不仅仅会影响到患者本人，而且也给患者的家人带来数不清的困难和痛苦。精神分裂症患者在发病时，其思维情感不受本人的控制，由于是受病情的控制，所以往往导致对现实的感知和反应是不正常的。由于病人对自己幻觉中的事物坚信不移，致使他的言行受精神症状的支配，做出一些伤人伤己的事情来。

　　3、精神分裂症病人终生自杀的企图可达到40%，而精神分裂症病人死亡最常见的原因也是自杀。精神分裂症患者发病时，容易出现严重抑郁情绪容易引起自杀；病人缺乏照顾或者照顾不周的情况下也会引起自杀倾向；出现幻觉，精神分裂症病人听到有人命令他自杀或者觉得周围有人要加害与他，走投无路下只能自杀等；独居或得不到安慰易自杀；具有高学历的精神分裂症病人，能够意识到自己的精神问题和未来的状况，由于对精神分裂症的恐惧和怕遭到外人的歧视而选择自杀；药物滥用导致身心疲倦着也容易自杀。

　　由此可见精神分裂症不及时治疗，会给我们带来严重的伤害，不仅会伤害到本人，也会对别人造成一定的影响，尤其是精神分裂症的自杀倾向，大家要引起重视，精神就分裂症患者身边应该不能离人，做好护理，避免发病期间出现一些伤人的行为。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈