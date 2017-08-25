了解引起精神分裂症的原因

核心提示：由于生活和工作压力的增大，很多人出现了一些精神疾病，精神分裂症就是比较常见的一种，这种疾病的出现，给我们的正常生活带来很大的不便，因此在日常生活中我们一定要注意预防，首先要了解引起精神分裂症的原因有哪些？

由于生活和工作压力的增大，很多人出现了一些精神疾病，精神分裂症就是比较常见的一种，这种疾病的出现，给我们的正常生活带来很大的不便，因此在日常生活中我们一定要注意预防，首先要了解引起精神分裂症的原因有哪些？

精神分裂病因一：精神刺激

刺激性生活事件对疾病的发生有诱发作用。有的学者认为，刺激性生活事件可触发具备精神分裂症患病倾向者的症状，并使其出现得更为明显。精神刺激是最为常见的精神分裂症的病根。

精神分裂病因二：生理病因

伴随医学微生物学的发展，越来越多的证据表明精神分裂症的病理原因与人体的生理因素有关。其中多巴胺假说是最被广泛接受的精神分裂症病因假说，抗精神病药物通过作用多巴胺（DA）神经递质，可以改善精神分裂症状，正好支持这一假说。

精神分裂病因三：遗传因素

临床实践研究表明，遗传因素与精神分裂症的发病关系重大。家系调查及对精神病患者家属的研究表明，患者亲属中的本症患病率高于一般人群，且与患者血缘越近者，患病的机率越高：其中子女、同胞及父母为较高，而且发病年龄越小，遗传因素作用就越明显。

精神分裂病因四：环境因素

目前的研究结果认为，并非贫困阶层的居民易于罹病，而是在这一阶层中的人群生活条件很差，接受治疗不及时和不，再加上易与家人发生冲突，引起反复住院，最终造成疾病迁延不愈，因而影响着本病的是病程而非病因，从而增加了患精神分裂的病率。环境因素对本病的起病有一定影响。

精神分裂症还会给患者带来哪些危害呢？

1、精神分裂症是一种严重的精神疾病，精神分裂对患者的影响是非常大的。精神分裂症剥夺了他们享受正常人生活的权利。精神分裂症的患病时间是非常长的。有的患者患病甚至会长达几十年，严重的影响了疾病分裂症患者的正常生活。

2、精神分裂症不仅仅会影响到患者本人，而且也给患者的家人带来数不清的困难和痛苦。精神分裂症患者在发病时，其思维情感不受本人的控制，由于是受病情的控制，所以往往导致对现实的感知和反应是不正常的。由于病人对自己幻觉中的事物坚信不移，致使他的言行受精神症状的支配，做出一些伤人伤己的事情来。

3、精神分裂症病人终生自杀的企图可达到40%，而精神分裂症病人死亡最常见的原因也是自杀。精神分裂症患者发病时，容易出现严重抑郁情绪容易引起自杀；病人缺乏照顾或者照顾不周的情况下也会引起自杀倾向；出现幻觉，精神分裂症病人听到有人命令他自杀或者觉得周围有人要加害与他，走投无路下只能自杀等；独居或得不到安慰易自杀；具有高学历的精神分裂症病人，能够意识到自己的精神问题和未来的状况，由于对精神分裂症的恐惧和怕遭到外人的歧视而选择自杀；药物滥用导致身心疲倦着也容易自杀。

由此可见精神分裂症不及时治疗，会给我们带来严重的伤害，不仅会伤害到本人，也会对别人造成一定的影响，尤其是精神分裂症的自杀倾向，大家要引起重视，精神就分裂症患者身边应该不能离人，做好护理，避免发病期间出现一些伤人的行为。