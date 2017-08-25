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精神分裂症的常见症状表现

2017-08-25
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核心提示：由于个人的心理素质不同，精神分裂症在患者身上的症状表现也各不相同，因此，当出现疑似精神分裂症的症状时要及时的进行检查，避免错过治疗时机，导致治疗效果不佳，那么我们来具体了解一下精神分裂症的常见症状表现有哪些？

　　由于个人的心理素质不同，精神分裂症在患者身上的症状表现也各不相同，因此，当出现疑似精神分裂症的症状时要及时的进行检查，避免错过治疗时机，导致治疗效果不佳，那么我们来具体了解一下精神分裂症的常见症状表现有哪些？

　　1、思维联想过程缺乏连贯性和逻辑性。在意识清楚情况下，患者的语句、概念或上下文之间缺乏内在意义上的联系，即联想松驰或联想散漫，重者呈破裂性思维。

　　2、思维异己体验。精神分裂患者会认为自己的思想被外力夺走（思维被夺）或一些思想是由外力插入自己脑中的 （思维被插入），或者感到自己内心体验已被人知晓（思维被洞悉）或被广播出去（思维播散）。

　　3、情感迟钝淡漠。情感反应不能与思维内容以及外界刺激产生共鸣或联系。病人对外界事物及与切身利益相关的事件缺乏内心体验（情感淡漠）。有的精神分裂患者在遇上喜事痛苦或遇不幸时会嘻笑（情感倒错），同时有两种对立的情感体验（矛盾情感） 。

　　4、孤独退缩、活动减少。行动被动常与情感淡漠相伴随。对一些事物产生对立意向（矛盾意向）；吃一些不能吃的东西或伤害自己（意向倒错）；拒绝执行一切要求（违拗） 或机械的执行任何要求（被动服从）。

　　5、其他常见症状。有感知综合障碍或人格解体、紧张性木僵、腊样屈曲、模仿言语、模仿行为或精神运动性兴奋。

　　症状，究竟是什么引起这种病的。

　　儿童精神分裂症的发病率随年龄而增长。儿童期精神分裂症是青春期和成人期精神分裂症的延续，至今病理机制尚不明确，有些研究表明环境压力会促使有遗传素质的儿童发病，或可能与多巴胺代谢异常有关，但是没有被证实。中枢多巴胺能系统活动过度去甲肾上腺素能功能不足都有可能发病。有些研究还表现本症患儿血浆多巴胺β-羟化酶增高，而胆碱能系统受抑制。若家族中有精神病遗传史的发生率较高，遗传的方式可能是通过基因遗传，若父母同患精神分裂症，其子女患精神分裂症的几率大大上升。

　　近年来研究发现精神分裂症患儿诱发电位P300潜伏期显著缩短及波幅降低；头颅CT扫描、磁共振影像（MRI）等研究结果，提示额叶、基底节、颞叶损害与精神分裂症密切相关。可能跟围生期损害史较为常见。

　　除了先天性的原因之外，后天的社会和性格发展也是重要的诱因。若儿童受到强烈精神创伤，如父母离异，亲人死亡、升学未成等生活事件诱发精神分裂症者较为常见，而且心理社会因素对于病程的延续及预后起了十分重要的作用。患有本病的患儿性格多为内向，在性格偏异或不健全基础上，受到环境因素的影响，增加发病的危险性。

　　以上就是引起儿童精神分裂症的原因，希望大家要有所了解，在出现儿童精神分裂症时，能够帮助大家及时的查出病因，对症进行治疗，家长不要只关注孩子在物质上的需要，还要注意孩子在心理上的需求，避免出现一些心理疾病影响孩子的正常成长。

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