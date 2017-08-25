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精神分裂症疾病的具体危害

2017-08-25
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核心提示：目前来看极多的朋友会遇到精审分裂症，从而让他们的健康受到了侵害，波及了他们平时的生活，各位朋友要提防精神分裂症的出现，需要认真了解此病带来的危害才可以，往下看为朋友们介绍一下精神分裂症疾病的危害性有哪些呢。

　　目前来看极多的朋友会遇到精审分裂症，从而让他们的健康受到了侵害，波及了他们平时的生活，各位朋友要提防精神分裂症的出现，需要认真了解此病带来的危害才可以，往下看为朋友们介绍一下精神分裂症疾病的危害性有哪些呢。

　　精神分裂症的危害：

　　一、带来死亡阴影：据调查发现，精神分裂症患者有一半以上，有轻生想法。但患上精神分裂症的人，大多数“身在病中不知病”，只有25%的患者知道。临床精神分裂症患者的轻生率，为10%，其中有20%，终以轻生结束生命。在精神分裂症的危害研究过程中，尽管很多精神分裂症患者，轻生前写下的遗书中，都称死亡是一件幸福的事。然而事实却是，严重精神分裂症控制了人的大脑，折磨人的精神，才逼得患者走投无路，选择极端的死亡来解脱。

　　二、破坏心理健康稳定性：患者在疾病发生时出现烦躁不安、焦虑、精神分裂情绪、甚至有的患者还会有一些，幻觉症状和恐怖症状。患者看待问题的时候总是，不能客观的看待问题，他们根据自己的悲观理解，解释每天的人和事。芝麻大的问题被放大到西瓜大小。再进行不断的追问、剖析，结果越陷越深，难以自拔

　　三、干扰社会功能：精神分裂症的患者，不仅严重的伤害自己的身心健康，还严重的影响了，周围人的生活质量。重度精神分裂症患者，往往思维联想缓慢，并且语速馒，语音低，语量少，应答迟钝，这使患者的人际交往困难重重。另一方面，重度精神分裂症使患者行动缓慢，甚至卧床不动，呈现精神分裂性木僵状态，几乎完全剥夺了患者的自理能力。

　　四、影响躯体健康：很多患有精神分裂症的患者，都有这样的经历，患者常感到反复，或持续出现的头痛、头晕、胸闷、气短、全身无力、心悸、胃纳失常、体重减轻等躯体问题，当这些症状出现后，不能很好有效地得以解除，只会给精神分裂症患者，带来更多的精神压力，从而加重精神分裂症。

　　精神分裂症的症状：

　　1.思维破裂。思维破裂是指病人思考问题时没有中心，一个念头和第二个念头之间缺乏任何联系，讲话时前言不搭后语，颠三倒四，有头无尾，没有条理。有时突然言语中断。有的病人讲话没有中心，别人听不懂他要说明什么问题（写文章也同样没有中心，别人看不懂）。有的病人整日叫喊不停，有的独自对空说话。

　　2.情感障碍。对亲人疏远、冷淡，甚至敌对。对一切事物表现冷淡，漠不关心，整天闷坐，胡思乱想；不理发，不刮脸，衣服已穿得很脏而病人自己还认为很干净。病人的情感反常，一件无关紧要的小事，可以使他突然暴怒，他对于一件很大的事，却无动于衷。

　　3.幻觉妄想。幻觉中心以幻听为多，病人听到空中或房上有人对他讲话，或听到一些人议论他。病人的行为常常受到幻党的影响，甚至服从幻觉的命令做出一些危险的行动来，例如当他听见"声音"在命令他"打碎玻璃窗，逃出去"，他就可以不加思索，不顾危险地去执行。

　　了解到了上面的知识之后，特别清楚的了解到了精神分裂症疾病的危害性是什么了，这种疾病会波及到患者的生活，也因此带来了极严重的不便，让精神失常严重，希望朋友们可以提防精神分裂症的出现，需要多多了解此病的危害。

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