精神分裂症疾病的相关表现

核心提示：患上精神分裂症之后，就会有精神方面的问题出现，而且直接伤害到了患者的身心健康，我们需要多警惕此病的出现，特别是要将此病的症状表现了解透彻，小心提防此病的出现才可以，接下来带大家认识一下此病的症状有哪些呢。

患上精神分裂症之后，就会有精神方面的问题出现，而且直接伤害到了患者的身心健康，我们需要多警惕此病的出现，特别是要将此病的症状表现了解透彻，小心提防此病的出现才可以，接下来带大家认识一下此病的症状有哪些呢。

睡眠改变，精神病人的失眠与神经衰弱的失眠不同，精神病人的失眠无明显原因，无痛苦体验，也从不主动就医。有的即使彻夜不眠，次日仍毫无倦意，有的甚至感到精力过人。但仔细观察可发现，患者有注意力不集中、思维散漫、言语杂乱、非正常动作增多等表现。情感淡漠，精神分裂症病人早期会出现情绪改变，多表现为情感淡漠。情感淡漠的显著特点是与周围环境不协调，病人兴趣索然、少言寡语、独自呆坐、对人冷淡，有时即使是对自己的父母妻儿也不理不睬，病人往往表现为目光呆滞、双眼发直，外界刺激难以引起其表情变化等。

社交变化，精神分裂症病人早期会出现反常的怪僻、孤独、退缩、不易接近、不愿与外界主动接触，甚至足不出户等表现；常诉说身体有莫名其妙的不舒服，强调失眠、头痛、头晕、头脑模糊、疲乏，并以此为理由不去上学、上班，长期回避社交，安于现状，既不觉得这样有何不妥，也不积极地诊治身体的不舒服。

敏感多疑，无端怀疑别人都在议论、讥笑、讽刺、陷害自己，无故紧张、恐惧，情绪易变，暴躁易怒。生活懒散，如原来爱整洁、生活有规律，突然变得不修边幅、不讲个人卫生，甚至不愿理发、洗澡等。反复照镜，病人长时间呆坐在镜子前面端详自己的面容，看到自己的脸变长了，头变大了，左右不对称了，人变得难看了，所以才长时间照镜子。这可能是由于感知综合障碍造成的。

能力变化，精神分裂症的病人早期就有可能出现能力改变，往往表现为学习成绩下降、工作能力降低、不能坚持正常的学习和工作，经常迟到、早退，或与同学、同事发生争执。自知力变化，精神分裂症患者往往缺乏自知力，对自身的心理状态和性格在病前病后的改变缺乏正确的认识能力，拒绝看病、吃药。对医生、护士、家属等持敌对态度，将大家对他的关心当成对他的攻击和迫害。自言自语，常能听到病人在喃喃自语却不知所云；或者独自发笑，令人不解。这可能是由于言语性幻听所引起的。

我们在认识相关的内容之后，已经了解到了精神分裂症的症状是什么了，此病会扰乱患者的心志，也因此影响到了他们的生活，大家应当提防精神分裂症的出现，必须要将这种疾病的症状重视起来，平时还应当去进行此病的预防才行。