浅析精神分裂症复发的前兆

核心提示：由于精神分裂症的治疗比较缓慢，我们更要在治疗过程中预防疾病的复发，家人朋友要注意平时生活中对患者的护理，预防疾病的反复发作，那么精神分裂症复发的前兆有哪些呢？在出现这些症状时，我们也好及时的进行治疗。

由于精神分裂症的治疗比较缓慢，我们更要在治疗过程中预防疾病的复发，家人朋友要注意平时生活中对患者的护理，预防疾病的反复发作，那么精神分裂症复发的前兆有哪些呢？在出现这些症状时，我们也好及时的进行治疗。

1、对周围人的态度有变化

一般来说，精神分裂症患者在疾病的恢复期和缓解期，与家人、同事、朋友及其他与之有接触的人，相处得都比较融洽，谈吐自然，回答问题切题，让人感到与他交往没有隔阂。如果患者忽然变得孤僻、不合群、不与人交往、独处一隅、低头沉思，或者对人态度蛮横，脾气暴躁易怒，不愿和别人进行正常沟通和交流则有犯病的可能。

2、患者的表情有变化

在缓解期或恢复期，患者的面部表情比较自然，眼神比较灵活，别人可以从其面部看到正常喜、怒、哀、乐的表情变化，表情的变化可以反映出其内心的相应情感。在即将犯病时，患者往往表现为目光呆滞、双眼发直，外界刺激难以引起其表情变化，甚至遇到相应的外界刺激，表现出与平时相反的面部表情等。

3、对自身疾病的态度有改变

在疾病缓解期，患者对自己的疾病有认识，愿意看病，配合医生治疗。但是，当疾病即将复发时，患者会变得无视自己的疾病，甚至坚信自己没有病，并且拒绝看病、吃药。对医生、护士、家属持敌对态度，将大家对他的关心当成对他的攻击和迫害。

4、患者的日常生活情况有变化

病情稳定时患者的生活一般有规律，有的患者甚至可以上街买菜，操持家务，照顾家人。在即将犯病时，患者表现为生活没规律，夜间不睡，白天不起，甚至长时间不脱衣服、鞋袜就上床睡觉，也很少刷牙洗脸、换洗衣物等等。

5、学习和工作状况有变化

缓解期的患者，一般能坚持学习和工作。学习成绩一般尚好，工作任务也多能完成。要犯病时，则表现为学习成绩下降，工作能力降低，经常迟到、早退，或与同学、同事发生争执。

精神分裂症怎么治的基本原则

1、尽可能单一用药，用足剂量（治疗剂量）和足疗程（用药时间），避免过早减、停药或频繁换药。

2、药物剂量应从小量开始，逐渐增加；减药、换药应有指征和缓慢。

3、在寻求精神分裂症怎么治效果的同时，患者还要注意每种抗精神病药物的适应证、禁忌证和不良反应。

4、根据患者的精神症状、躯体状况、依从性和药物相互作用来选择抗精神病药物。

5、达临床缓解标准后，要有巩固治疗和维持治疗期（维持剂量约为治疗剂量的1/3左右）。维持治疗可继续使用原抗精神病药物，也可选用长效抗精神病药物。

精神分裂症给我们的工作和生活带来巨大的影响，因此在出现这种疾病的时候要注意治疗，积极配合医生的诊断。注意按时用药，同时精神分裂症患者身边也不能离人，作为家人要做好患者的心理疏导，更要在日常生活中做好护理和保健，给患者营造一个良好的生活环境。

此外，精神分裂症患者和家人的耐心和信心也是康复精神分裂症的重要影响因素，所以要密切关注精神分裂症患者的治疗周期、服药的前后时间等等因素，并且按时按点的咨询主治医生多和医生沟通也是治疗的关键。